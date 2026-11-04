Yolanda Díaz celebra el nuevo récord de empleo y atribuye el alza del paro al fin de la temporada turística

El paro sube en 95.900 personas en verano y el empleo marca nuevo récord de 22,8 millones de ocupados

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El mercado laboral ha logrado en octubre un nuevo récord, con 22,62 millones de ocupados, tras sumar 186.612 afiliados de media en el mayor incremento para un mes de octubre de la serie gracias al tirón de la educación.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en octubre ha seguido el dinamismo del empleo extranjero, acentuado con el proceso extraordinario de regularización que arrancó en abril, con 63.899 afiliados foráneos más rozando los 3,7 millones. En cuanto al paro, en octubre aumentó en 43.128 personas, hasta los 2,42 millones de desempleados, en el mayor incremento para este mes desde la pandemia, "en un contexto de elevada incorporación al mercado laboral", según destaca el Ministerio de Trabajo.

Yolanda Díaz celebra el nuevo récord de empleo y atribuye el alza del paro al fin de la temporada turística

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado este miércoles el nuevo récord de empleo que alcanzó la economía española en el mes de octubre, con más de 22,6 millones de ocupados, 784.587 más que hace un año.

En sus redes sociales, la vicepresidenta ha resaltado que las mujeres afiliadas a la Seguridad Social registraron en octubre un nuevo máximo, con más de 10,7 millones, mientras que el paro femenino marcó su cifra más baja en un mes de octubre en 19 años, con 1.451.105 desempleadas.

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Díaz ha atribuido el repunte del paro en más de 43.000 personas en octubre al fin de la temporada turística y ha destacado que, pese a este aumento, la cifra total de desempleados fue la más baja en un mes de octubre desde 2007.

La ministra de Trabajo ha resaltado además la mejora de la calidad en el empleo al registrarse en octubre un 43,3% de contratos indefinidos, porcentaje que, según ha recordado, "no llegaba al 10% antes de la reforma laboral".

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También ha hecho hincapié en la mejora de la cobertura frente al desempleo, con una tasa que en septiembre (último dato disponible) subió hasta el 80,8%, la más alta de la serie histórica en este mes.

Díaz ha subrayado además el buen funcionamiento del proceso de regularización de extranjeros. "Personas que ya vivían en nuestro país y que no tenían un contrato, hoy lo tienen. Trabajan con derechos, cotizan y sostienen la Seguridad Social y los servicios públicos", ha añadido.

La ministra ha resaltado también que desde enero de 2020 hay casi 3,5 millones de afiliados más a la Seguridad Social, mientras que el paro se ha reducido en más de un 25%. "Más empleo, mejor empleo y con derechos", ha concluido.