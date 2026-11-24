Algunos de estos derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores pueden verse mejorados a través de la negociación colectiva

¿Necesitas un permiso laboral de unos días? Lo que por ley no te puede preguntar tu jefe

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El Gobierno aprueba este martes en el último Consejo de Ministros ordinario antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, una de las mayores ampliaciones de derechos laborales en materia de conciliación y protección familiar de los últimos años. El Ejecutivo da luz verde a un real decreto-ley que eleva hasta diez días laborables el permiso por fallecimiento de familiares directos y amplia a 20 semanas retribuidas el permiso por nacimiento y cuidado del menor para cada progenitor. Además, las familias monoparentales pasarán a disponer de 34 semanas de permiso.

Las medidas afectan a dos de los derechos más relevantes vinculados a la vida familiar y modifican la regulación vigente, ampliando tanto los periodos de ausencia retribuida como la protección de los trabajadores en situaciones especialmente sensibles. En una carta conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han querido dejar claro que "nadie supera una pérdida en dos días ni en diez" o que "nadie puede volver a trabajar a los dos días de enterrar a su madre o hijo".

Diez días de permiso por duelo frente a los dos actuales

La primera de las reformas transforma el actual permiso por fallecimiento en un nuevo "permiso por duelo en caso de fallecimiento". La nueva regulación reconoce diez días laborables de ausencia retribuida por la muerte del cónyuge, pareja de hecho, padres, madres, hijos e hijas o familiares de primer grado de consanguinidad. El permiso podrá disfrutarse dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.

La mejora es significativa respecto a la normativa vigente, que contemplaba con carácter general dos días de permiso por fallecimiento de familiares, ampliables a cuatro cuando era necesario realizar un desplazamiento.

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Además, el Ejecutivo ampliará a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad, entre ellos hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras o cuñados. Este permiso podrá extenderse otros dos días cuando exista desplazamiento.

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La norma incorpora también nuevas medidas vinculadas al acompañamiento en la fase final de la vida. En concreto, permitirá adaptar o reducir la jornada laboral para cuidar a familiares que se encuentren en situación de cuidados paliativos y crea un permiso específico de un día para acompañar a una persona durante un proceso de eutanasia.

El permiso por nacimiento aumentará hasta las 20 semanas

La segunda gran novedad afecta al permiso por nacimiento y cuidado del menor. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a una ampliación hasta las 20 semanas retribuidas para cada progenitor, manteniendo su carácter individual, intransferible y remunerado al 100 %.

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Según la información adelantada por el Gobierno, el nuevo esquema contempla 18 semanas de permiso durante el primer año de vida del menor, adopción o acogimiento, a las que se añaden otras dos semanas retribuidas que podrán disfrutarse hasta que el hijo o hija cumpla ocho años.

En verano de 2025, el Gobierno amplió en tres semanas el permiso por nacimiento y cuidado de hijos hasta las 19 semanas, dando por cumplida la transposición de la directiva europea de cuidados.

Según recuerdan fuentes del Ministerio de Trabajo, en la normativa de esta ampliación se recogió el compromiso de extender hasta las 20 semanas este permiso. "En 2018, las madres tenían 16 semanas y los padres 5. Hoy ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos", ha asegurado Yolanda Díaz en un hilo en Bluesky.

La reforma supone una semana más respecto al régimen actualmente vigente y extiende también la cobertura para las familias monoparentales, que dispondrán de 34 semanas de permiso.

Qué otros permisos retribuidos reconoce el Estatuto de los Trabajadores

Más allá de estas modificaciones, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores recoge un catálogo de permisos retribuidos que garantizan el derecho a ausentarse del trabajo sin pérdida salarial en determinadas circunstancias.

Matrimonio o constitución de pareja de hecho

15 días naturales de permiso retribuido por matrimonio.

de permiso retribuido por matrimonio. Este derecho también se reconoce en los supuestos de constitución de pareja de hecho.

Hospitalización o enfermedad grave de familiares

Cinco días de permiso por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario.

de permiso por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario. Se aplica al cónyuge, pareja de hecho, familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y convivientes que precisen cuidados efectivos.

Traslado de domicilio habitual

Un día de permiso retribuido por mudanza del domicilio habitual.

retribuido por mudanza del domicilio habitual. Cumplimiento de deberes públicos

Tiempo indispensable para el cumplimiento de deberes públicos y personales inexcusables, como la participación en una mesa electoral o una citación judicial.

Funciones sindicales y representación de los trabajadores

Los representantes legales de los trabajadores disponen de permisos y crédito horario para ejercer sus funciones de representación.

Exámenes prenatales y preparación al parto

Derecho de las trabajadoras embarazadas a ausentarse del trabajo para realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto cuando deban efectuarse dentro de la jornada laboral.

Lactancia

Una hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia hasta que el menor cumpla nueve meses.

por lactancia hasta que el menor cumpla nueve meses. El tiempo puede dividirse o acumularse en jornadas completas cuando así lo permita el convenio colectivo o exista acuerdo con la empresa.

Otros derechos de conciliación

Junto a los permisos retribuidos existen otros mecanismos de conciliación regulados por la legislación laboral, entre ellos:

Reducción de jornada por guarda legal.

Adaptación de jornada por razones de conciliación.

Excedencias para el cuidado de hijos o familiares.

Permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años.

Todos estos derechos constituyen el suelo mínimo de protección fijado por el Estatuto de los Trabajadores. Los convenios colectivos de sector o de empresa pueden mejorar las condiciones legales, ampliando el número de días de permiso, incorporando supuestos adicionales o estableciendo fórmulas más favorables de disfrute para las personas trabajadoras.