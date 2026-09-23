Los diputados socialistas han cambiado su oposición a esta proposición de ley de Podemos para apoyarla

La Seguridad Social reduce hasta un 21% la pensión de por vida de quienes se jubilen dos años antes

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Los partidos del Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, han respaldado este martes en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley de Podemos para permitir que las personas con 40 o más años cotizados se puedan prejubilar sin sufrir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión.

La formación 'morada' ha defendido la propuesta legislativa este martes en el Pleno, y durante el debate de la misma el portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, Alberto Mayoral, y la dirigente de En Comú y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, han avanzado el apoyo de su grupo parlamentario a la admisión a trámite del texto.

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"Absoluta injusticia"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido la encargada de defender la propuesta legislativa en la tribuna del Congreso y ha lanzado una reflexión: "¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del Gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la seguridad social que ven recortada su pensión?".

A renglón seguido, Belarra ha espetado que penalizar la prejubilación en carreras tan largas "es una absoluta injusticia" fruto de un sistema diseñado "para exprimir a la gente hasta la última gota, para asfixiar a la gente".

Pese a que hace meses el PSOE votó en contra de una reforma legal de Podemos vía enmienda que recogía el mismo objetivo, Mayoral ha justificado el apoyo de su partido alegando que hay que tener en cuenta a aquellos españoles y españolas "que eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiados jóvenes para no ser penalizados".

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"Tenemos que dar un debate serio sobre esas largas carreras de cotización", ha defendido el socialista, que ha recriminado al PP que en 2013, con la administración de Mariano Rajoy, se subieron a 35 los años para la jubilación voluntaria.

La dirigente de En Comú y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha avanzado el apoyo de su grupo a la admisión a trámite de la ley, pero ha criticado que es "excesivamente rígido" delimitar en los 40 años la no penalización.

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Por eso, ha apuntado que hay que construir un mecanismo que sea gradual, que tenga en cuenta los años cotizados, los meses de anticipación, la causa de jubilación y las diferencias y discriminaciones que afectan al mercado laboral.

Ejemplos europeos

En el turno de fijación de posiciones, tanto la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, como el de EH Bildu, Oskar Matute, han coincidido en señalar que esa penalización es injusta y que en varios países del entorno europeo se han tomado medidas al respecto.

Sagastizabal ha expuesto por ejemplo que Alemania contempla una jubilación sin coeficientes reductores para quienes acreditan 45 años de seguro. También ha indicado que Portugal permite jubilarse desde los 60 años sin penalización a quienes acreditan 48 años de cotización o 46 en determinados casos.

De su lado, Matute ha indicado que en Francia se blindan las carreras largas de cotización para que la gente que comenzó a trabajar muy joven pueda jubilarse con el 100% de la pensión jubilándose entre dos y cuatro años antes de la edad legal establecida.

De su lado, el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicano (ERC), Jordi Salvador, también ha avanzado su apoyo a la admisión a trámite del texto, pero ha echado en cara que esta reforma se intentó impulsar con PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno y nunca cuajó.

Algo similar ha dicho el diputado de Junts Josep Maria Cervera, quien también ha avanzado su voto a favor pero ha reprochado a Podemos que cuando estuvo gobernando en el PSOE "cerraron los ojos e hicieron como si no pasara nada" mateniendo la penalización al colectivo.

El portavoz del PP en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, Miguel Ángel Paniagua, ha coincidido en el hecho de que es "injusto" mantener coeficientes reductores para carreras de cotización tan largas, pero del mismo modo ha recriminado a Podemos que la reforma del sistema de pensiones se hizo cuando ellos estaban "sentados en el Consejo de Ministros".

Para el PP, las pretensiones de Podemos son "inasumibles"

Además, ha señalado que el PP no está de acuerdo en que la reforma de Podemos se extienda a las prejubilaciones voluntarias, pues lo ve "inasumible", y que se recojan unos efectos retroactivos "amplísimos sin ni siquiera haber aportado ningún impacto económico, ni dato, ni análisis de ningún tipo".

Por último, el diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha tachado de "un paripé sin escrúpulos" la propuesta de Podemos, pues en su opinión se ha reducido una reclamación "muy seria" que afecta a miles de personas de buena fe afectadas a siete páginas "que no se sostienen".

Así, ha reprochado que Podemos ha colocado una frontera en los 40 años sin explicar por qué y ha alertado de que quien acredite 39 años y 11 meses conservará durante toda su jubilación el coeficiente reductor incluso si se trata de una prejubilación involuntaria.

De este modo, ha expuesto que con la redacción actual de la ley una persona con derecho a una pensión de 2.000 euros mensuales que adelante cuatro años su jubilación de forma involuntaria, por causas de fuerza mayor o por haber sido víctima de un ERE por ejemplo, seguiría perdiendo 560 euros mensuales si no alcanza los 40 años de carrera.