El acusado es un hombre de 66 años con numerosos antecedentes penales que tuvo que abandonar Tuéjar tras imponérsele una orden de alejamiento sobre una joven discapacitada

Los bomberos rescatan a un joven atrapado por un incendio en el balcón de su casa en Valencia

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La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), en funciones de guardia, ha acordado este viernes la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido este jueves acusado de provocar el incendio forestal de Tuéjar.

El hombre de 66 años y con numerosos antecedentes penales, queda investigado en una causa abierta por un delito de incendio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El acusado ya había sido condenado previamente por delitos de incendio forestal, pero también por robos y abusos sexuales. Hace unos años, tuvo que abandonar Tuéjar por sentencia judicial, tras decretarse una orden de alejamiento para este hombre de una joven discapacitada de la que había abusado sexualmente, según adelantó Las Provincias.

Incendio provocado por llama directa

La investigación ha permitido determinar que el fuego se inició mediante llama directa sobre las 15:30 horas del 15 de septiembre, junto al barranco del río Tuéjar, concretamente en la zona conocida como La Cueva de la Paloma.

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Como consecuencia del avance de las llamas, fue necesario adoptar diferentes medidas de protección para la población, entre ellas la evacuación de unas 20 personas de varios diseminados. Asimismo, resultaron afectadas varias viviendas y animales, que tuvieron que ser evacuados. El incendio obligó también a establecer cortes de carretera, entre ellos el de la CV-390 entre Tuéjar y Utiel.

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Durante las labores de extinción, tres personas, entre brigadistas y bomberos, resultaron heridas. El fuego quedó estabilizado el 18 de septiembre, controlado el día 21 y finalmente extinguido el 22 de septiembre.

Las investigaciones se iniciaron el 16 de septiembre, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se hicieron cargo de las actuaciones.

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Las pesquisas, junto con los indicios obtenidos durante la investigación, permitieron identificar al ahora detenido como presunto autor del incendio.

La Guardia Civil ha solicitado a la Conselleria competente y al Grupo Pericial Ambiental la valoración de los daños medioambientales ocasionados, así como de los costes derivados de las labores de extinción, encontrándose dicha valoración pendiente en estos momentos.