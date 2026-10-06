Pedro Sánchez, en 2015, en contra del uso de la diputación permanente

Virginia Mayoral 06 OCT 2026 - 15:47h.

Pedro Sánchez presidente vuelve a hacer lo contrario de lo que defendía en la oposición.

Pedro Sánchez, en directo: las 21 medidas del presidente del Gobierno contra la crisis de la vivienda

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Pedro Sánchez sortea la decisión del Congreso modificando ligeramente los decretos de vivienda tumbados el viernes por la mayoría parlamentaria. Sustancialmente son las mismas medidas: prohibición de los desahucios hasta 2030, prórroga de los contratos de alquiler hasta finales del 2028 o la limitación a los fondos buitres. Aprobado también el que penaliza a los propietarios con una indemnización anual al inquilino. Otra cosa es lo que convalide la Diputación Permanente. Lo más probable es que solo el primero de ellos.

Hoy el PP ha rebajado las críticas al uso de la Diputación Permanente. Dicen que forma parte de la campaña electoral de la izquierda y que no van a entrar en ese debate. Hoy han llamado “fraude político” lo que ayer era un fraude legal y una estafa. La izquierda, por su parte, se pone la medalla de su posible aprobación.

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Pero la realidad es que el Pedro Sánchez, jefe de la oposición, decía esto en 2015 sobre la utilización de la diputación permanente: "Ese tipo de decisiones no las puede tomar la diputación permanente, ese tipo de decisiones las tiene tomar las nuevas cortes generales con un nuevo presidente del gobierno que espero ser yo". Se trataba entonces de desplegar tropas españolas en el Sahel. Ahora, en la presidencia usará ese órgano para convalidar los decretos de la vivienda.

Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, habla de una "lluvia de millones y reales decretos. Deprisa y corriendo en la prórroga del partido. Oiga, ha tenido 8 años para hacerlo". Entienden así que haya sido el propio presidente el que haya salido a anunciarlo tras el Consejo de Ministros, antes de saber si contará con el apoyo de PNV.

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En lo que se refiere a la huelga general, la portavoz de los 'populares' también ha dicho que comprende que la gente esté indignada y quiera mostrar que "no vive mejor", pero ha criticado que en ocho años de gobierno de izquierdas los sindicatos no hayan convocado una huelga general hasta que se han disuelto las Cortes. "Qué casualidad", ha ironizado Ester Muñoz, que no obstante ha remarcado que los españoles podrán decidir sobre la política de vivienda en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Que estén tranquilos los sindicatos, los españoles van a poder votar el 29 de noviembre qué modelo quieren y van a poder decirle a Pedro Sánchez si están de acuerdo o no en cómo ha destruido su vida los últimos ocho años", ha zanjado.

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Los socios de coalición también han querido apuntarse el tanto de los decretos. Urtasun dice que "es una gran victoria de la calle que nosotros hemos empujado con mucha fuerza en el Consejo de Ministros".

Más allá de la legalidad del trámite, Vox, de la mano de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, califica recurrir a la diputación permanente como "otra cacicada más. Sánchez ha decidido seguir retorciendo el reglamento, seguir retorciendo las leyes para cometer otra cacicada". A juicio de Millán, el Gobierno los aprueba con el único objetivo de "salvarse" tras haber cometido "el mayor desastre social en España" con la vivienda.

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En esta línea, la diputada ha espetado que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa los precios de compra y alquiler se han disparado y el Ejecutivo "no ha hecho nada en ocho años" para resolverlo.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de recurrir en los tribunales la decisión de llevar los decretos a la Diputación Permanente, Millán ha contestado: "Tendremos que verlo, porque es cierto que la mayoría no es puramente representativa de los grupos parlamentarios". A renglón seguido, la portavoz ha apuntado que es "difícilmente defendible" que lo que ha sido rechazado en el Pleno del Congreso se vote en la Diputación Permanente, donde "la mayoría cambia". La oposición critica la moralidad del Gobierno.

Sobre el anuncio de la huelga general, la representante de Vox ha reprochado que el Gobierno ha dado la orden a "sus milicias" y sus "sindicatos subvencionados" para "salir a la calle y provocar el caos".

Millán ha recriminado que los sindicatos, que en su opinión "no representan a nadie", apoyen ahora una huelga general cuando llevan sin manifestarse en todos estos años pese a los presuntos casos de corrupción que afectan al gobierno, la alta tasa de paro de la gente joven, el encarecimiento de la cesta de la compra, la crisis migratoria de Ceuta ni la inflación en los precios energéticos.

"Ahora han decidido echarse a la calle con un Gobierno en funciones, después de haber convocado una huelga general por el desahucio de una señora que tuvo lugar con ocasión de una ley de Felipe González. Esta es la España distópica a la que nos han llevado", ha dicho la portavoz refiriéndose al desahucio de Maricarmen.