Ana García Pérez, la mejor docente de España: "La asignatura pendiente en los colegios es la educación emocional"

MadridEn los últimos años han surgido nuevas alternativas pedagógicas a la educación tradicional de los colegios con una gran demanda en España, entre ellas se encuentran Bosque Escuela, Montessori o Waldorf. A pesar de que el abanico de opciones educativas se ha ampliado existen padres que optan por el ‘homeschoolig’, un concepto hasta hace poco desconocido, pero que está ganando adeptos en nuestro país, especialmente tras la crisis por el coronavirus que se vivió en 2020.

El conocido como ‘homeschooling’, escuela en casa, está basado en la desescolarización del sistema tradicional del menor para ser educado en casa de forma más personal.

La linarense galardonada con el premio a la ‘Mejor docente de España’ y profesora del Máster en Innovación Educativa de la Universidad Europea, Ana García, ha analizado en Informativos Telecinco este tipo de educación, destacando los aspectos a favor y en contra.

“Permite una atención muy personalizada, adaptada a las necesidades del niño"

En cuanto a los puntos positivos de esta pedagogía, la docente destaca el “horario flexible que ofrece”, pero sobre todo que “permite una atención muy personalizada, adaptada a los ritmos y necesidades del niño”, algo muy diferente a lo que sucede en los colegios tradicionales con las ratios bastante elevadas.

Además, Ana García cree que con el ‘homeschooling’ se puede “convertir casi cualquier situación cotidiana en una oportunidad de aprendizaje” ya sea a “viendo un programa de televisión, jugar a adivinar palabras, hacer cálculo mental mientras se cocina o aprovechar una excursión para trabajar contenidos de ciencias”.

Aunque reconoce que este “aprovechamiento de la vida diaria como recurso educativo no es exclusivo del homeschooling; de hecho, es algo que, recomiendo siempre a las familias, independientemente del tipo de escolarización”.

“Riesgos y limitaciones”

La alternativa pedagógica analizada también tiene sus aspectos menos positivos y la experta en educación destaca sus “riesgos y limitaciones”.

“Por un lado, la educación queda muy ligada al punto de vista del padre, madre o tutor, lo que puede dar lugar a una visión sesgada de la realidad”.

El otro aspecto negativo y uno de los más destacados con el ‘colegio en casa’ es la falta de socialización de los menores con sus iguales. “La socialización es un aspecto difícil de sustituir. El colegio no solo es un lugar donde se aprenden contenidos académicos, sino un espacio de convivencia, de resolución de conflictos, de aprendizaje en grupo”.

La convivencia es el ámbito donde se trabaja la resolución de conflictos a través del grupo y que ofrece herramientas a los menores para la vida de adultos.

Con el homeschooling “esa experiencia se reduce mucho, incluso se puede perder.”

La docente de la Universidad Europea destaca que “no basta con transmitir conocimientos: igual que en la escuela, en casa es imprescindible trabajar la educación emocional. Los niños y las niñas necesitan aprender a identificar emociones, a gestionarlas, a ponerse en el lugar del otro… y eso se enriquece mucho cuando conviven en comunidad.”

Vacío jurídico

A pesar de que no existen datos oficiales, se estima que en España existen en torno a los 4.000 alumnos que practican la educación en casa, pero existe un vacío jurídico que mantiene la situación en el limbo.

La Ley Orgánica de Educación impone la escolarización obligatoria entre los 6 y los 16 años de los menores en un centro homologado, pero tampoco existe una ley que prohíba la escuela en casa.

Lo que en la actualidad hacen muchas familias es inscribir a los niños en centros educativos extranjeros donde ofrecen enseñanza a distancia con títulos homologables, o se integran en plataformas como Clonlara School.