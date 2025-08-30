Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms frente a las críticas de Abascal: "Defender España es defender la vida"

Open Arms contesta a Santiago Abascal tras pedir el hundimiento de su barco: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"

El presidente del Gobierno ha manifestado su apoyo a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, tras las críticas mostradas a esta organización por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Defender España es defender la vida. Nuestro apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar", ha trasladado el presidente este sábado en su perfil oficial de la red social 'X'.

Las polémicas declaraciones de Santiago Abascal

En esa misma plataforma, Abascal dijo el miércoles que el navío de Open Arms era un "barco de negreros" y pedía "confiscarlo" y "hundirlo", unas declaraciones que despertaron multitud de críticas por parte de miembros del Gobierno.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también condenó las palabras del líder de Vox: "La inhumanidad, el desprecio absoluto a los derechos fundamentales de las personas y el odio al diferente son posiciones políticas ilegítimas que no caben en nuestra Constitución, ni en nuestra democracia, ni en nuestra convivencia".

La respuesta de Abascal al presidente del Gobierno de España

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha achacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el tener "intereses en las mafias del tráfico de seres humanos", en el contexto de la polémica que él mismo desató esta semana por el Open Arms.

"Es normal que como jefe de la mafia socialista tengas también intereses en las mafias del tráfico de seres humanos. Meterte en la cárcel es lo único más urgente que hundir a los barcos de la invasión islamista", ha dicho en la red social 'X'. Abascal responde así a las palabras que el presidente del Gobierno..

Reacciones a la polémica

Entre otros, se han pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificándolo de "discurso de odio"; la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pidió "más humanidad" frente a los "raudales de odio" de Abascal; la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que le afeó su "frivolidad" inadmisible, o el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que tachó a Abascal de "fascista".

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó al líder de Vox que la ONG es una "organización humanitaria que rescata personas en el mar" y le preguntó si también pediría hundir el barco en el caso de que "rescatara a sus padres, hermanos o hijos".

Desde Open Arms aseguraron este viernes que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo" y aseveraron que seguirán trabajando "frente al miedo y frente al odio".