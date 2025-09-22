Pedro Sánchez tiene una intensa agenda que desarrollará hasta el jueves en Nueva York

El rey Felipe VI presidirá la delegación española en la Asamblea General de la ONU

Sánchez defiende ante Merz que Netanyahu se equivoca: "El terrorismo no se vence con ataque indiscriminado sobre civiles"

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya está en Nueva York para participar en una serie de actos en el marco de la semana de alto nivel de la ONU, entre ellos la Conferencia Internacional ante la situación en Gaza sobre la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, que el domingo reconocieron Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia. Por primera vez desde que es presidente, Pedro Sánchez no va a intervenir en la Asamblea General, sino que lo va a hacer el rey Felipe VI.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez y el resto de su delegación aterrizó el domingo en el aeropuerto de Nueva York procedente de Barcelona ya que el jefe del Ejecutivo participó en un acto de los socialistas catalanes en la localidad barcelonesa de Gavá.

EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

Sánchez ha asistido a todas las semanas de alto nivel de la ONU con motivo de los inicios de sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas desde que llegó a la Presidencia del Gobierno, aunque esta vez no será él quien intervenga ante ese foro, sino que lo hará el rey.

Representación de España al máximo nivel

Fuentes del Ejecutivo explican que al cumplirse este año el 80 aniversario de la ONU y los 70 años desde el acceso de España a esa organización, se ha querido que el país esté representado al máximo nivel.

Felipe VI ya habló ante la Asamblea en 2014, el año de su proclamación como monarca, y volvió a hacerlo los dos años posteriores.

Como cabeza de la delegación, el rey será quien acuda el martes a la recepción que ofrecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, a los líderes presentes en Nueva York.

La agenda de Pedro Sánchez en Nueva York

Sánchez tiene una intensa agenda que desarrollará hasta el jueves, cuando se trasladará directamente a Londres para participar al día siguiente en una reunión de líderes progresistas.

Entre los actos en los que participará, el Gobierno resalta la Conferencia Internacional que se va a celebrar este lunes en la sede de la ONU en favor de la solución de los dos Estados ante el conflicto de Oriente Medio.

Aunque este es un asunto que se prevé que esté presente en gran parte de las intervenciones de los líderes ante la Asamblea de la ONU, esta conferencia va a tener una relevancia especial porque su convocatoria ya ha impulsado que más países reconozcan o vayan a reconocer a Palestina como Estado.

Este domingo ya lo han anunciado Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, y se espera que el lunes lo hagan otros países como Francia, decisiones que celebró Sánchez con un mensaje en las redes sociales camino de Nueva York en el que recordó que España lo hizo primero y los que han dado su paso ahora, no serán los últimos.

Asimismo, abogó por luchar juntos en favor de la solución de los do Estados, tal y como defenderá en su intervención en la conferencia.

El Gobierno considera que el hecho de que España se haya situado a la vanguardia de los países europeos en favor de esa solución y del reconocimiento de Palestina es valorado por gran parte de la comunidad internacional y es un motivo por el que copresidirá en ese foro un grupo de trabajo junto al rey Abdalá de Jordania.

La agenda de Sánchez, a quien acompañan su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluye el lunes, entre otras actividades, una intervención en la Universidad de Columbia y una reunión con inversores estadounidenses.

A lo largo de sus cuatro días de estancia en Nueva York, participará también en un acto de ONU mujeres; en una cumbre climática; en una nueva edición del foro en defensa de la democracia que ha impulsado principalmente junto a varios presidentes latinoamericanos; en un evento sobre la relación económica entre España, Estados Unidos y América Latina, y en otro sobre el futuro de la Inteligencia Artificial.

Tendrá asimismo una serie de reuniones bilaterales, entre ellas una con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi, y estará presente en la ONU durante la intervención del rey ante la Asamblea General.

Felipe VI llegará este lunes a Nueva York, y el primer acto de su agenda será una reunión con representantes de la colectividad española en esta ciudad.