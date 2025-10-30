El presidente del Gobierno ha compartido un enlace al perfil de Instagram de la óptica en la que compró las lentes

Las gafas de Pedro Sánchez, también 'protagonistas' en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado

La comparecencia de Pedro Sánchez hoy en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo ha dejado momentos de tensión. Un largo interrogatorio en el que el presidente del Gobierno ha tenido que responder a preguntas sobre su relación con José Luis Ábalos, Víctor de Aldama o Koldo García. Tampoco han pasado desapercibidas las nuevas gafas del presidente.

Es la primera vez que se ve a Sánchez con ellas en público. Unas gafas de pasta de color oscuro que se ha puesto para leer algunos de los documentos que portaba para la ocasión. Tras inundarse las redes de memes y bromas sobre su estilismo y opinando sobre si el complemento elegido le sienta bien, el presidente acaba de publicar en X una publicación sobre el tema. Escribe "lo de las gafas" y deja un enlace a un perfil de Instagram que se entiende que es la óptica en la que las ha comprado.

La tienda, conocida como Gafa Vintage ha querido aclarar el "tema del día", indicando que se trata de unas Dior Monsieur vintage que le vendieron hace cinco años. "El precio de la montura ronda los 250euros y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas. Por eso todos los medios de comunicación se han creído que las estrena hoy", han escrito.

Las declaraciones de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado

En lo que se refiere a sus declaraciones en la Cámara Alta y lo verdaderamente importante respecto a la cita de este jueves, el presidente del Gobierno ha reconocido en la comisión de investigación del caso Koldo que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Preguntado por la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, el líder socialista ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, si bien ha recalcado que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

Respecto a ello, ha insistido en que le repugnan los "hábitos personales" de José Luis Ábalos tras conocerse los audios en los que, entre otros, se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.