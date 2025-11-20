Iñaki Aguado 20 NOV 2025 - 15:59h.

Tanto el Gobierno como el presidente Pedro Sánchez han insistido en la inocencia de García Ortiz en los últimos meses

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Gobierno está a la espera de conocer la sentencia completa de este juicio histórico. Pero en este momento, según fuentes del Ejecutivo, respetan el fallo del Tribunal Supremo pero no lo comparten. Anuncian que en los próximos días se pondrá en marcha el nombramiento del nuevo o la nueva fiscal general del Estado, que aseguran será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del derecho.

El Ejecutivo quiere reconocer la labor de Álvaro García Ortiz. El primer miembro del Gobierno con el que se ha podido hablar ha sido Óscar López, el ministro de Transformación Digital. Ha asegurado que prefería morderse la lengua y ser prudente. Fuentes de Moncloa han reconocido además la labor de Álvaro García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".

Feijóo, sobre el fallo del Supremo: "Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez"

Durante los últimos meses, todos los miembros del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez han insistido en la inocencia de Álvaro García Ortiz. Sánchez tendrá esta tarde un acto en el Congreso y todos los ojos están puestos en si mantendrá o no su agenda. Ahora, después de conocer el fallo del Supremo, las reacciones políticas han comenzado a aparecer.

El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en redes sociales: "Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo". El secretario general Miguel Tellado también le ha mandado un mensaje a Sánchez: que pida perdón tras la condena del Supremo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dejado unas significativas palabras en la plataforma X: "Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a nueve personas durante cuatro años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro".