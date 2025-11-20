Esperanza Buitrago Agencia EFE 20 NOV 2025 - 11:34h.

El mismo día de los registros en Acciona, la Guardia Civil recabó datos de las empresas vinculadas a la familia Cerdán

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real con una carpeta roja y pidiendo "justicia": "Confío en que la verdad se imponga"

Agentes de la UCO en una imagen de archivoLa UCO solicitó al Gobierno Vasco la información de la que dispone de las cooperativas Noran y Erkolan, en las que fueron contratadas Francisca Muñoz y Belén Cerdán, esposa y hermana, respectivamente, del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Un Cerdán que ha pasado su primera noche en libertad en Milagro, su pueblo en Navarra.

Fuentes del Gobierno Vasco han confirmado este jueves a EFE que dos agentes de la unidad de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes en la sede del Ejecutivo de Vitoria con un requerimiento de información sobre estas dos empresas.

Los dos agentes acudieron a las dependencias de la Dirección de Economía Social del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, donde escanearon diversa información y anotaron datos sobre esas dos cooperativas.

La Dirección, han recordado las fuentes, guarda los estatutos y las cuentas de todas las cooperativas de Euskadi y ya ha facilitado datos sobre Noran y Erkolan a los parlamentos vasco y navarro, y a la comisión de investigación del Senado.

Las fuentes han afirmado que en esta diligencia hubo "colaboración absoluta" con la UCO y la "máxima transparencia", como en otras ocasiones, han dicho.

La investigación sobre Santos Cerdán y su entorno sigue adelante

Esta misma semana se ha conocido que la UCO ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que reclame un informe a la Agencia Tributaria en el que se detallen, en otros aspectos, datos fiscales y bancarios relativos a Francisca Muñoz y Belén Cerdán.

En la propuesta de nuevas diligencias que recoge un informe que analiza la relación entre Servinabar y Acciona, la UCO pide también que la Agencia Tributaria aporte los datos fiscales y bancarios de los exdirectivos de Acciona, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, así como de las cooperativas Noran y Erkolan, en las que fueron contratadas Francisca Muñoz y Belén Cerdán.

La actuación de la UCO en Vitoria se llevó a cabo el mismo día en el que la UCO registró durante varias horas la sede de que tiene la constructora Acciona en Bilbao y las de las dos cooperativas en San Sebastián.

El segundo informe de la UCO sobre Santos Cerdán

Tres estos registros de la pasada semana, este miércoles el juez Leopoldo López ha dejado en libertad provisional a Santos Cerdán, el único exdirigente político implicado en el caso Koldo, que ha estado entre rejas.

Cerdán ha pasado cinco meses y veinte días en la prisión de Soto del Real, acusado de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El juez instructor le considera el cabecilla de una trama corrupta que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas del ministerio de Transportes.

Según la investigación judicial, la constructora Acciona habría pagado comisiones del 2% a sociedades como Servinabar, que serían propiedad de Cerdán y Antxon Alonso, que ascienden a más de seis millones de euros.

Este informe acorrala aún más si cabe al que fue número tres del PSOE. El juez del Supremo afirma que los indicios contra él son más sólidos a día de hoy, aunque no la dejado el libertad porque ve "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

La UCO ha señalado el aumento de su patrimonio y el de su familia. Calcula en su informe patrimonial, al que ha tenido acceso EFE, que Servinabar pagó un total de 62.840,26 euros por el alquiler de dos inmuebles en Madrid, a la luz de la documentación a la que accedido en los diferentes registros y requerimientos a entidades bancarias realizados en el caso Koldo.

El informe también recoge pagos de la empresa a la hermana del exsecretario de organización, Belén Cerdán, contratada en Servinabar, y también hace referencia a un tarjetas, con cargo a Servinabar, que usaban tanto Cerdán como su esposa Francisca.

Santos Cerdán vuelve a Milagro, su pueblo en Navarra

Santos Cerdán a su salida de Soto del Real ha hecho unas breves declaraciones a los medios, aunque sin responder a preguntas. “Espero que la verdad se imponga y que, al final, con esa verdad se haga justicia”, ha dijo.

Con estas palabras ha reivindicado su inocencia, después ha dado las gracias a su familia y a sus amigos de toda la vida y se ha subido al coche. Cerdán se ha ido a Milagro, su pueblo natal en Navarra, donde muchos medios esperaban a la puerta de su casa, aunque no le han visto entrar.