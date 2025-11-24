La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado que el Ejecutivo le haya pedido dar un paso al lado

Pedro Sánchez manifiesta su “discrepancia” con el fallo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado: “Creo en su inocencia”

La renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha provocado una nueva oleada de reacciones políticas. Su carta para solicitar el cese antes de que el Alto Tribunal ejecute su inhabilitación, en la que señala que “es el momento de abandonar”, no ha dejado indiferente a nadie, con la oposición recriminándole que “cuando cesas por imperativo legal no abandonas”, sino que te “expulsan”.

“Te han expulsado por delinquir", le ha dicho exactamente la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha vuelto a cargar contra García Ortiz, al que desde el Gobierno, sin embargo, han vuelto a defender en bloque, asegurando además que no le han pedido echarse a un lado.

Las reacciones del Gobierno a la renuncia del fiscal general del Estado

En declaraciones en una entrevista a TVE, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado con rotundidad que el Ejecutivo le hubiese pedido la renuncia, asegurando que respetan su decisión.

Criticando al mismo tiempo la rapidez del fallo del Tribunal Supremo y considerando que deberían haber buscado la “unanimidad”, ha eludido valorar si ha habido intención política de los magistrados de la Sala Segunda, pero sí cree que el fallo es "anómalo", como lo ha sido el inicio de la causa. Además, ha apuntado que le parece "llamativo" no solo que se juzgue a quien supuestamente ha filtrado una información, sino que se señale "como culpable al fiscal general del Estado", mientras que las personas que recibieron la filtración, de distintos medios de comunicación, dijeron que tenían esa información mucho tiempo antes que García Ortiz y que "en ningún caso esa filtración les había llegado por parte del fiscal general del Estado".

Más allá, también señala al PP apuntando que igualmente considera “llamativo” que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconociera "alegremente" que su filtración "no se basaba en ninguna fuente, y que sí, que había mentido", quedando “desgraciadamente” impune. Por ello, dice entender que mucha gente haya sentido "estupefacción".

De igual modo, Pilar Alegría ha recordado que fue el PP quien dijo que podía "manejar" la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por la puerta de atrás".

“Hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar��”

Paralelamente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha denunciado que hay jueces que "atienden la llamada" del expresidente María Aznar (PP) y que "niegan la legitimidad" del Gobierno.

"En este país hay jueces, no la Justicia, que atienden a esa llamada de Aznar. Que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país y que tienen que salvar la patria, y que niegan la legitimidad de este Gobierno. Eso está pasando", ha dicho, acusando al PP de “judicializar la política”.

Yolanda Díaz lamenta que dimita un “hombre bueno”

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha lamentado que haya "dimitido un hombre bueno", llamando a la sociedad española a movilizarse ante una "parte de la judicatura" que se "cree impune" y ha vulnerado el principio de separación de poderes.

"Es lunes y seguimos sin tener la sentencia por la que en teoría se condena al fiscal general del Estado. Un grandísimo profesional ha dimitido hoy, ha dimitido hoy un hombre que es inocente y creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión", ha denunciado.

Al respecto, ha añadido que para ella esta resolución revela que un sector de los jueces "se cree impune" y "ha tomado parte" en esta causa "vulnerando su mandato constitucional y, sobre todo, la separación de poderes".

"Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país", ha sentenciado.

El Gobierno de coalición apunta al “comportamiento impecable” de Álvaro García Ortiz

En la misma línea, y también desde el seno del Gobierno de coalición, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado la “ignominiosa” condena a Álvaro García Ortiz, asegurando que “pasará a la historia” como uno de los "intentos más descarados por parte de la judicatura reaccionaria de interferir en la vida política del país".

Ahondando en la cuestión, además, ha llamado la atención sobre lo "irregular" de conocer el fallo antes de la sentencia en un caso tan sensible como este, con una sentencia que bajo su opinión se basará en "pruebas extremadamente débiles".

Desde el respeto a la labor de la mayoría de los jueces de este país, el ministro, además, ha reprochado que el mensaje que lanza el Tribunal Supremo es que "se acaba condenando a alguien por investigar un delito" de presunto fraude fiscal mientras que González Amador "se va de rositas".

Por todo ello, lamenta que al final se ha condenado o a un "inocente", apostillando que le parece grave que haya "maniobras" por parte de algunos jueces de querer interferir en la "vida política" del país.

“No es la primera vez que ocurre”, ha advertido, aunque al mismo tiempo ha añadido que "alguien no ha calculado bien esta jugada" con el caso del exfiscal general y que está convencido de que los españoles se "acordarán muy mucho de esto" cuando vayan a votar en las próximas elecciones.

Al igual que todos ellos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado que "hay que ser muy kamikaze para alegrarse de la condena al fiscal general", mientras el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha agradecido a García Ortiz su "integridad" y su "comportamiento impecable", incluso en estas condiciones y tras el "insólito conocimiento" del fallo del Supremo sin tener aún la sentencia.

"El tiempo va a poner a cada uno en su lugar", ha asegurado.

El PP critica al fiscal general del Estado y le recuerda que no abandona, sino que le echan

Tras la misiva de García Ortiz con su renuncia como fiscal general del Estado, desde el PP rápidamente se han pronunciado para reprocharle también la forma en que lo ha anunciado y solicitado.

Junto a las palabras de Ester Muñoz, aseverando que le han “expulsado por delinquir”, también el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, se ha pronunciado en similares términos con una peculiar comparativa, asegurando que el torero cordobés Rafael Guerra fue más honesto en su despedida de los ruedos en octubre de 1889 en la plaza de Zaragoza.

"Guerrita fue mucho más honesto que el fiscal general cuando dijo: 'No me voy, me echan'", ha apuntado.

También Cuca Gamarra ha tenido palabras para García Ortiz, del que ha dicho que "sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles". “Pasó de perseguir delitos a cometerlos”, ha apostillado, cargando contra él.

En el mismo sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha indicado que "se resistió a dimitir por la protección de Sánchez y hoy se ve obligado a dejar el puesto".

"El sanchismo ha vuelto a perder en su guerra contra el Estado de derecho", ha subrayado a través de la red social de Elon Musk, ‘X’.

Isabel Díaz Ayuso señala a Pedro Sánchez

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticando que el Gobierno quiera “corregir” la sentencia contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Constitucional, ha cargado directamente contra Pedro Sánchez al denunciar que representa “los tres poderes del Estado”.

Después de que el líder socialista asegurar que hay "otras instancias jurisdiccionales" que pueden pronunciarse una vez se conozca la sentencia sobre el fiscal, en referencia al Tribunal Constitucional, la presidenta madrileña ha subrayado que García Ortiz "no podía estar un minuto más" en el cargo tras su renuncia.

Aludiendo nuevamente a las "actitudes dictatoriales" del Gobierno”, ha insistido en que Sánchez "ha decidido que manda en el Supremo, que le dicta sentencias y que le va a corregir desde el Constitucional".

"Nos encontramos con que al Supremo le ha nacido otro Supremo, que indulta, como ya ha hecho o ha pretendido, los ERE, las amnistías, para que todos sean inmunes a la Justicia. Por tanto, Sánchez ordena al Supremo, Sánchez manda en el Constitucional, Sánchez manda en la Fiscalía en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la Justicia, ¿quién está? ¿A esto cómo se le llama? Que lo digan otros mejor", ha espetado.

¿Quién sustituye a Álvaro García Ortiz?

Tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, y más allá de las distintas reacciones, ahora se espera a conocer quién será quien le suceda en el cargo. Al respecto, Pilar Alegría ha señalado que el Gobierno propondrá a una persona con una "dilatada trayectoria en el ámbito jurídico" y comprometida "como lo ha sido, además, durante toda su trayectoria, Álvaro García Ortiz, con el servicio público, con la verdad y con la ley", además de cumplir con el requisito de tener una trayectoria de al menos 15 años en la vida judicial.