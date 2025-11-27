La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social se defiende y asegura que no le sorprenden los ataques del exministro de Transportes

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión sin fianza para José Luis Ábalos

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, se ha pronunciado para desmentir tajantemente las últimas acusaciones que ha vertido contra ella José Luis Ábalos, quien recientemente ha puesto en duda el uso que hace ésta de su vivienda oficial. Retándole al mismo tiempo a justificar ante la Justicia qué es lo que hacía él en pandemia, la fundadora de Sumar ha subrayado que no le sorprenden los ataques del exministro de Transportes.

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, y preguntada al respecto, Yolanda Díaz ha enfatizado que es "público y notorio" que durante la pandemia vivió en la residencia oficial con su entonces marido y su hija.

Yolanda Díaz y su contestación a José Luis Ábalos

Ahondando en su respuesta sobre la cuestión, la vicepresidenta segunda ha añadido: "Es público y notorio que en pandemia cinco mujeres (su equipo en el Ministerio de Trabajo) se dejaron la piel en el Ministerio para salvar empresas y trabajadores. Esto es lo que yo he hecho en pandemia, creo que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la Justicia lo que hacía él en pandemia".

Precisando que ahora reside únicamente con su hija, la ministra ha rehusado, no obstante, hacer valoraciones sobre el futuro judicial de Ábalos, que hoy ha comparecido ante el juez que instruye el 'caso Koldo', con la Fiscalía Anticorrupción pidiendo prisión sin fianza para él.

De igual modo, Yolanda Díaz ha eludido entrar en las motivaciones que ha tenido el exministro para arremeter contra ella.

Las acusaciones de José Luis Ábalos contra Yolanda Díaz

Las palabras de la ministra de Trabajo tienen lugar después de que el martes el que fuese también 'número tres' del PSOE reprochase a su antigua compañera en el Consejo de Ministros pidiéndole que respete su "presunción de inocencia". Además, y junto a ello, quiso retarla a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio, arrojando así dudas al respecto.

"Antes de llamarme 'golfo', señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de covid-19- No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío: además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad como una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva que estableció el decreto del Estado de Alarma, tuve la responsabilidad de controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios y, al mismo tiempo, garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada y de lo que, por cierto, los españoles no tuvieron ningún problema", señaló José Luis Ábalos en una publicación a través de 'X', antes de añadir: "Ya que valora tanto el Estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la “presunción de inocencia. Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

Esta reacción de José Luis Ábalos, concretamente, se produjo después de que la vicepresidenta segunda, cuestionada por la situación del exministro de Transportes, afirmase que "ya está bien de corrupción", reclamando que cayera "todo el peso de la ley" contra los "presuntos golfos" que hayan hecho "tropelías muy gordas" en el país.