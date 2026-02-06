La madre del rey Felipe retoma su agenda institucional este próximo 10 de febrero, sin embargo, no hará declaraciones

La reina Sofía, a través de sus entrevistas: sus opiniones sobre el colectivo homosexual, el aborto o la eutanasia

Durante semanas, su ausencia ha sido tan llamativa como el silencio que la ha rodeado. La reina Sofía 'desapareció' de la agenda institucional, refugiada en la intimidad del Palacio de La Zarzuela, mientras se enfrentaba a unos días especialmente duros. Ahora, tras conocerse su regreso a los actos oficiales, se sabe que lo hará acompañada de un detalle en cada una de sus apariciones: el riguroso negro de su vestimenta.

Será el próximo 10 de febrero cuando la madre del rey Felipe acudirá a las instalaciones del Banco de Alimentos de Bizkaia a fin de conocer de cerca la realidad de la asociación y su funcionamiento tras su 30 aniversario y con ocasión de la puesta en funcionamiento en el banco vizcaíno de la instalación proporcionada por la Fundación Reina Sofía.

Al acto asistirán varios representantes de administraciones públicas y del gobierno que estarán acompañados por miembros de la Asociación Banco de Alimentos y representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Tal y como ha trascendido, Doña Sofía no hará declaraciones. Este será su segundo acto del año y, para ello, priorizará el objetivo del evento, relegando su posición, sus palabras y su atuendo en un discretísimo segundo plano.

El detalle clave en sus próximas apariciones

Que la emérita acuda vestida de negro no se debe a una decisión estética ni de una cuestión protocolaria. Se trata de un movimiento pensado debido al momento en el que se encuentra marcado por la pérdida.

El motivo de ese silencio y de su vestimenta no es otro que mantener el luto tras la muerte de su hermana, la princesa Irene de Grecia, que falleció el pasado 15 de enero y con quien mantenía una relación excepcionalmente estrecha. Y es que no solo eran hermanas, sino compañeras de vida.

Irene llevaba décadas viviendo junto a Sofía en Zarzuela, formando parte de su día a día, de su rutina y de su círculo más íntimo. Su fallecimiento ha supuesto un duro golpe del que la reina emérita aún se está recuperando.

Según ha desvelado el entorno de la exsoberana a la revista '¡Hola!', Sofía ha atravesado "semanas tremendamente difíciles" que la han llevado a frenar por completo su actividad pública antes de retomar, con cautela, su papel institucional.

Asimismo, han declarado que su pérdida ha sido devastadora. De hecho, durante los últimos días de vida de Irene, la reina canceló todos sus compromisos y permaneció a su lado, priorizando el acompañamiento familiar frente a cualquier obligación institucional. Tras el funeral, optó por el recogimiento absoluto, arropada por sus hijos y nietos, y alejada de los focos.

Es por ello que Sofía todavía quiere mantener ese respeto por el luto no solo en sus actividades institucionales, también en sus looks.

No es la primera vez que recurre a este gesto. En enero de 2023, tras la muerte de su hermano Constantino II, último rey de Grecia, la emérita también retomó su agenda institucional vestida completamente de negro. Entonces, como ahora, el color de su ropa habló por ella, marcando el periodo de luto que convivía con el deber de sus compromisos oficiales.

En esta ocasión, su regreso a la vida institucional será poco a poco. La Casa Real es consciente de su estado y ha optado por un retorno en el que se respeten los tiempos personales de la abuela de Leonor. Aunque vuelve a cumplir con su agenda, lo hace desde una posición de sobriedad y discreción, dejando claro que el duelo sigue presente.