Iñaki Aguado 23 DIC 2025 - 16:09h.

El Gobierno cierra la puerta a una posible abstención de los socialistas para que el PP no tenga que depender de Vox

Vox desvela que María Guardiola aún no les ha llamado e insiste en su "disposición" para alcanzar un pacto en Extremadura

Compartir







El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes la foto oficial de su Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría como ministra de Educación y su sustitución por Milagros Tolón. Sánchez y todos sus ministros han posado para los informadores gráficos en la escalinata de acceso al edificio principal del Palacio de la Moncloa poco antes del inicio de la última reunión del año del Consejo de ministros.

De forma previa a la foto, los reporteros gráficos han podido captar por vez primera la llegada a Moncloa de Milagros Tolón, quien ha posado en la escalinata con su cartera en la que figura inscrito el nombre de su departamento, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

PUEDE INTERESARTE Jordi Sevilla anuncia un manifiesto para preparar una alternativa socialdemócrata a la 'podemización' de Pedro Sánchez

A renglón seguido ha llegado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien tras la salida de Alegría y por decisión de Sánchez, acumula a ese cargo el de portavoz del Gobierno. Así está inscrito también ya en la cartera con la que ha llegado al Palacio de la Moncloa y con la que ha posado igualmente para los informadores gráficos.

Llamamiento al PP de Extremadura para que no permita la entrada de Vox en el Ejecutivo regional

En la rueda de prensa posterior a la última reunión del año del Consejo de ministros, la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha hecho un llamamiento a María Guardiola (PP), presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, para que no permita la entrada de Vox en su futuro gobierno por "responsabilidad" para preservar las instituciones ante quienes, afirma, quieren acabar con ellas. En la misma línea, fuentes gubernamentales cierran la puerta a una posible abstención de los socialistas para que el PP no tenga que depender de Vox.

PUEDE INTERESARTE Miguel Ángel Gallardo presenta su dimisión tras los resultados electorales en Extremadura

Es una posibilidad que apoya un sector del PSOE extremeño encabezado por el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que, en última instancia, tendría que validar la militancia socialista en esta comunidad. No obstante en Moncloa se muestran en contra y recalcan que la responsabilidad de dejar fuera a Vox recae en el PP por haber adelantado los comicios que les han dejado más atados a los de Santiago Abascal, que doblaron su resultado y se dispararon hasta los once escaños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A continuación, ha sido interrogada por la posibilidad de que el PSOE, facilite la investidura de Guardiola para que no tenga que depender de Vox, tal como ha pedido Rodríguez Ibarra.

Saiz recalca que es "la militancia" del PSOE quien "tiene la voz en todas estas cuestiones" y por tanto la que tendrá que decidir sobre un hipotético apoyo a Guardiola. No obstante, ha dejado claro que el responsable es el Partido Popular. "Responsabilidad hay que pedirle al responsable, y en este caso tiene nombres y apellidos, es el PP de Feijóo y Guardiola", ha subrayado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para el Gobierno no existe la posibilidad de un acuerdo con el PP para facilitar la investidura de Guardiola en Extremadura ---"la puerta está cerrada", apuntan-- ni siquiera si Vox se queda fuera de la ecuación.

En ese sentido reprochan que se pida responsabilidad siempre a ellos para impedir que Vox entre en el gobierno extremeño y recuerdan que el PP no facilitó la investidura de Vara en las elecciones de 2023 a pesar de que entonces el PSOE fue la fuerza más votada --empató a 28 escaños con el PP de Guardiola--.