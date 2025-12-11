“Te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo”, ha llegado a denunciar una de ellas, según destapa 'Código 10'

El Partido Socialista sigue sumando nuevos frentes. A la reciente detención de Leire Díez, la llamada “fontanera del PSOE”, también se ha añadido en las últimas 24 horas una nueva denuncia contra un cargo del partido por acoso sexual. Concretamente, la de José Tomé, que ayer se vio obligado a abandonar la presidencia de la Diputación de Lugo, –aunque no su cargo de alcalde de Monforte de Lemos y ni su acta como diputado provincial–, tras las acusaciones contra él reveladas en exclusiva en ‘Código 10’, en Cuatro.

En un caso que recuerda ya al de Francisco Salazar, –exdirigente socialista también denunciado por acoso sexual–, hasta seis mujeres han señalado ahora a José Tomé por lo que han calificado como “actitudes asquerosas” y “comportamientos fuera de lugar”; unas denuncias que han vuelto a ahondar en la crisis en Ferraz, la pérdida de confianza en las políticas feministas y el malestar de muchos en el partido, algunos de los cuales han alzado la voz para subrayar que no basta con reconocer errores y pedir perdón, sino que se deben afianzar los protocolos para evitar e impedir que ningún caso de este tipo suceda.

Las denuncias contra José Tomé

El partido, que ya viene del bochorno provocado por los audios entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el que cosificaban a las mujeres y hablaban de repartírselas, afronta ahora, –tras lidiar de forma tardía, como han reconocido, también con el caso Salazar, y después con el de Antonio Navarro–, un nuevo episodio con José Tome.

Las acusaciones contra él han sido destapadas en Cuatro por ‘Código 10’, programa que ha recogido algunos de los testimonios de presuntas víctimas que claman contra sus actitudes y contra la inacción del partido, con sus acusaciones en el canal interno.

“Tiene mucha cara y, en medio de una reunión, te toca bajo la mesa”. “Llegas a evitar sentarte a su lado”, cuentan, en sus relatos, denunciando que les “manoseaba totalmente” cada vez que se situaban junto a él.

“Te ofrece trabajo a cambio de un precio. Puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo”, llegan a decir también.

Según revela 'Código 10', la menos seis mujeres han compartido su testimonio contra él, insistiendo en que esas actitudes eran ya "un secreto a voces".

"Lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia de Lugo. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna. Se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo. Sus actitudes son asquerosas, desde comentarios totalmente fuera de lugar hasta tocamientos no autorizados", ha denunciado una, añadiendo: "No le vale que le digan que no, o que te intentes apartar. Seguirá insistiendo hasta que caigas".