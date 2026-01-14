La Fiscalía pide inadmitir la querella de Hazte Oír contra Paco Salazar por acoso sexual

La Fiscalía asegura que no existe la necesaria denuncia de las afectadas y que ya hay una querella

La Fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de una querella de la organización Hazte Oír contra el exdirigente socialista Paco Salazar por presunto acoso sexual a mujeres al no existir la necesaria denuncia de las afectadas y estar la querella basada en informaciones periodísticas sin testimonios directos de víctimas.

El ministerio público, en un escrito al que ha tenido acceso EFE este miércoles, considera que no se dan los requisitos legales para que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid admita a trámite la querella.

En ella, la citada organización pide investigar a Paco Salazar, que también fue asesor de Moncloa, por varios delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, y se dirige también contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y Antonio Hernández -que fue mano derecha de Salazar- por presunta omisión del deber de perseguir e impedir delitos y encubrimiento.

La Fiscalía no ve legitimidad en Hazte Oír para actuar contra ellos

Pero la Fiscalía de Madrid no ve legitimidad en Hazte Oír para actuar contra ellos porque el delito principal -contra la libertad sexual- requiere de una "denuncia de la persona agraviada para ejercitar cualquier acción legal".

La ausencia de esta circunstancia, explica, impide que la querella de "un tercero ajeno al hecho delictivo" ponga en marcha un procedimiento penal. Y como el resto de delitos que incorpora la querella serían subsidiarios al principal, no se puede admitir porque "su devenir va íntimamente ligado" a este.

Además, la Fiscalía acude a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que "pese a la posible apariencia inicial delictiva de los hechos descritos en la querella no cabe iniciar un procedimiento penal por la mera presentación de querella".

"La querella presentada se limita a recopilar informaciones periodísticas en las que se recogen testimonios de personas anónimas, no pudiendo constituir, ante la falta de testimonio directos de víctimas concretas, elementos de prueba que avalen razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos", señala la fiscal.

El caso Salazar y el goteo de denuncias

Salazar salió de Moncloa y de la Ejecutiva socialista el pasado mes de julio, justo cuando iba a ser nombrado adjunto en la nueva secretaría de Organización del PSOE, tras conocerse varias denuncias por acoso sexual.

Tras pedir perdón por no haber contactado con las denunciantes -dos militantes que trabajaban con Salazar en la Moncloa y que depositaron sus testimonios en el canal interno del partido en julio-, el PSOE concluyó en un expediente que la conducta del exdirigente supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales y contraria al Código ético y de conducta del partido, si bien renunció a acudir a Fiscalía.

Abrió también un expediente informativo a Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado.

El caso de Salazar derivó en un goteo de denuncias y dimisiones de dirigentes y cargos a distintos niveles del PSOE, que garantizó que reforzará sus protocolos y será implacable con estos comportamientos.