Para Núñez Feijóo, la regularización masiva "va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea"

¿Qué dice el BOE sobre los antecedentes que de han presentar los candidatos a la regularización de los inmigrantes??

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este jueves sus críticas a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno y ha insistido en que beneficiará a extranjeros "con antecedentes policiales", que no penales.

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"Personas que entran ilegalmente en España"

En declaraciones a medios tras participar en el Foro Wake Up! Spain, organizado por El Español, el líder del PP ha explicado que ayer en los pasillos del Congreso ofreció unas declaraciones, que han despertado una ola de críticas del Gobierno, en las que habló de antecedentes policiales y no penales.

"Si un Gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, no debería formar parte de él una persona y menos la portavoz de ese Gobierno", ha afirmado, en referencia a las críticas de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

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Feijóo ha reiterado su opinión este jueves, la de que no tiene precedentes la aprobación de una norma por la que "se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales".

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En el Congreso, el líder del PP dijo el miércoles a la prensa: "El Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante".

"Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española que tenga antecedentes policiales y que el Gobierno regularice a este ciudadano no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea".

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Tras las declaraciones de Feijóo, Saiz dijo que el líder del PP "demuestra o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales" e insistió en que "carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería".

Medio millón de inmigrantes podrían ser regularizados

El Consejo de Ministros aprobó el martes el real decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

En sus declaraciones de hoy, Feijóo ha insistido en que es "una regularización indiscriminada", además de "improvisada y disparatada", que provocará un "efecto llamada".

Ha explicado además en que ayer se le preguntó a la ministra en el Congreso cuántas personas maneja el Gobierno que pueden ser susceptibles de regularización y no contestó a la Cámara.

"Nos ha negado el dato y reitero, no se puede regularizar a una persona que tenga antecedentes policiales", ha insistido.

En su discurso público en el foro, Feijóo ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando decisiones que "traicionan los pilares básicos del europeísmo".

La "regularización masiva", ha reiterado, "va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea".

"Algunos aún no entienden por qué señalan a España para hablar de el traidor de Europa", ha apuntado.