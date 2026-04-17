Albares ve “una buena noticia” la reapertura de Ormuz pero pide que sea total y segura

José Manuel Albares valora como “un buen gesto” la reapertura del estrecho de Ormuz por Irán, pero pide una apertura total, libre y segura

Irán anuncia que abre "completamente" el estrecho de Ormuz mientras dure alto el fuego

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado “una buena noticia” la disposición de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque ha advertido de que la apertura debe ser “por parte de todos” para que sea efectiva, después de que Donald Trump haya señalado que Estados Unidos mantendrá su bloqueo naval.

En declaraciones en el marco del foro Global Progressive Mobilisation, celebrado en Barcelona, el ministro ha valorado positivamente el gesto de Irán, que ha mostrado su “disponibilidad a abrir el estrecho de Ormuz” tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

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Prudencia ante un escenario incierto

Albares ha reconocido que “todavía quedan muchos interrogantes” y ha apelado a la prudencia, subrayando que se mantiene el bloqueo naval por parte de Estados Unidos.

“El paso es positivo, pero no estamos ante una apertura total, libre y segura del estrecho”, ha advertido, insistiendo en que no puede haber “ningún tipo de cargo o canon” para su uso.

En este sentido, ha resumido la situación como “un paso adelante, un buen gesto, pero con mucha incertidumbre”.

El ministro también ha participado en una reunión internacional convocada por Emmanuel Macron y Keir Starmer, en la que han estado presentes cerca de 50 países.

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Tras el encuentro, Macron anunció la creación de una misión naval “neutral” para proteger a los buques mercantes en el golfo Pérsico, mientras que Starmer ha precisado que será una operación “multinacional, pacífica y defensiva”.

España, que inicialmente mostró reticencias, ha valorado positivamente que la iniciativa no tenga carácter militar ni beligerante.

Defensa del Derecho Internacional

Durante su intervención en el foro, Albares ha defendido la “coherencia” de la política exterior española, basada en el Derecho Internacional y el rechazo a que la guerra sustituya a la diplomacia.

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“Son más los países que creen en la paz y en Naciones Unidas que quienes creen en la guerra”, ha afirmado.

El ministro también ha advertido del riesgo de quienes apuestan por la “ley del más fuerte”, rechazando normas internacionales, democracia y estructuras multilaterales, lo que, a su juicio, supone “el verdadero peligro” para el orden global.