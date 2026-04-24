El lío de ser español, según Vox: bajo el criterio de Joan, primo de Ignacio Garriga, este no lo es

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, afirmó este jueves que es español quien es hijo de padre y madre españoles ambos.

Vox presiona para imponer el principio de prioridad nacional en todos los gobiernos conjuntos con el PP: "Es un asunto prioritario"

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Es lo que tiene usar las palabras para el beneficio político o directamente la propaganda. Que todo puede acabar en lío por intentar colocar un mensaje, como el prioridad nacional. En Vox, ahora, no se ponen de acuerdo con qué significa “ser español”. El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, afirmó este jueves que es español quien es hijo de padre y madre españoles ambos. A Garriga le preguntaron si “prioridad nacional” quería decir que se priorizará el lugar de nacimiento de la persona como requisito: “La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española”, dijo.

Otro Garriga, pero esta vez su primo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, discrepa. Preguntado por Gemma Nierga en Cafè d'idees sobre si son un error las palabras del portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, ha respondido que es “un error en términos de la legislación vigente”. “Hombre, es verdad que en la legislación vigente es español quien tiene el DNI. Hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles”, ha contestado. Es su caso. Repreguntado sobre ello, ha añadido que “evidentemente en los términos de la legislación” es español quien ha obtenido “la nacionalidad”, algo que incluye muchas más casuísticas.

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya ha matizado tras el revuelo que no se expresó “con la claridad debida”. “No hay duda de que la legislación actual en materia civil considera español a quien tiene la nacionalidad española y que hay diversas maneras de adquirirla, ayer solo puse un ejemplo de una de ellas”, ha escrito en X. En esa misma publicación afirma que revisarán “la concesión fraudulenta de nacionalidad” y defenderán “el endurecimiento de los requisitos para su concesión”.

Pero, al final, lo que importa es lo que diga Abascal. El líder de la formación, dice que ser español es, por ley, el que tiene la nacionalidad española. Por eso, su intención es, precisamente, endurecerla. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado este viernes que está "muy tranquilo" ante la posibilidad de que el Gobierno central recurra en el Tribunal Constitucional (TC) cualquier ley que permita la aplicación de "la prioridad nacional", concepto recogido en los acuerdos entre su partido y PP en las comunidades de Extremadura y Aragón. "Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance", ha explicado.

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"Cuando consigamos echar a este Gobierno mafioso y traidor que los españoles no tengan ninguna duda que cambiaremos todas las legislaciones nacionales que hagan falta", ha apuntado Abascal en una convocatoria ante los medios de comunicación en Ayamonte (Huelva)", ha manifestado.

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"Vamos a hacer todo lo posible haciendo que los gobiernos de Extremadura y de Aragón acudan también al Congreso para presentar iniciativas para que el principio de prioridad nacional avance y mientras tanto aplicaremos toda la legislación que esté en nuestra mano", ha añadido Abascal. A su juicio, la prioridad nacional es "un principio básico en un Estado, pero como lo es en una familia, uno se encarga de sus hijos en primer lugar y los políticos españoles deberían encargarse de los españoles".

El dirigente nacional de Vox ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desconozca o pretenda olvidar de manera deliberada que nacionalidad y ciudadanía es exactamente lo mismo". "Es completamente aterrador que por culpa de las políticas de Pedro Sánchez, muchas de ellas compartidas con el PP desde hace mucho tiempo, los ciudadanos españoles estén siendo discriminados en su propio país en el acceso tanto a las ayudas sociales como a la vivienda pública", ha apuntado.

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Del mismo modo, ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que "se oponga al principio de prioridad nacional también negándose a criticar el proceso de regularización masiva impulsado por Pedro Sánchez, que significa no solo regularizar a todos los que han entrado ilegalmente, sino dar la bienvenida a los que continúen asaltando nuestras fronteras". "Lo que quiere el Partido Popular de Andalucía es, muy claro, seguir arrancando olivos para poner placas solares en tierras de cultivo, quiere impuestos muy altos para seguir teniendo un gran gasto político y quiere seguir teniendo un corazón muy grande para los de fuera y muy pequeño para los de dentro, como ha demostrado en la gestión de las políticas sanitarias", ha apuntado.

En respuesta a los periodistas sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del jueves afirmando que "ningún extranjero deja fuera a ningún español de nada", Abascal ha afirmado que le parece "muy bien que lo diga cada vez más alto, cada vez más claro, para que lo sepan todos los votantes de la Comunidad de Madrid". "Nosotros estamos diciendo lo contrario, que es lo que nos cuentan en la calle los españoles con necesidad, que pretenden acceder a una vivienda pública, a una ayuda social, y que cuando ven las listas que se publican, pues sienten que se han quedado en el último lugar", ha señalado.

Ha insistido en que es "evidente que el concepto de prioridad nacional para nosotros es muy importante, es una posición mayoritaria en la sociedad española, es de sentido común". Se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, entiende que lo del "propio país deben tener prioridad frente a los que acaban de llegar". "Esto es algo que se aplica en cualquier país con un mínimo de sentido común y por lo tanto, para nosotros eso va a ser un asunto prioritario en cualquier tipo de negociación con el Partido Popular", ha recalcado Santiago Abascal.

El PP defiende que la idea de “prioridad nacional” es un “concepto político”, como explicó Azcón. Es decir, una guía ideológica más que un mandato legal, precisamente porque las normativas tanto españolas como europeas impiden un trato discriminatorio por la nacionalidad de las personas en lo que a asistencia social se refiere. De hecho, el documento recoge expresamente que esa “prioridad nacional” se traduce en “arraigo real, duradero y verificable”. Y se concreta en un mínimo de empadronamiento o de cotizaciones para acceder a según qué ayudas sociales, lo que en ningún caso tiene que ver con la nacionalidad del demandante.