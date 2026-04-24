El líder de Vox, Santiago Abascal, pretende extender el principio ultra o advierte de que habrá "problemas" para el PP

Los datos desmienten el principio de la prioridad nacional que pactan PP y Vox

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Vox mantiene la presión sobre el Partido Popular con el principio de prioridad nacional como bandera en los Gobierno conjuntos: a Extremadura le sigue Valencia, donde el presidente de la Comunidad Valenciana se ha visto en apuros para responder a las acusaciones del partido de ultraderecha que exige la introducción de esta medida a cambio de su apoyo. Una información de la periodista Teresa Fernández Cuesta.

La prioridad nacional es "lo más importante" para Vox, según el portavoz de la formación en Las Cortes Valencianas, que amplifica su ofensiva, argumentando lo que los datos desmienten: se impulsa la "prioridad nacional" ante la "inseguridad en nuestras calles" y el "gran colapso" en la sanidad y los servicios sociales provocado, por la inmigración "irregular masiva", repiten desde la formación que busca amplificar este discurso.

Además de Valencia, está Murcia, Baleares que necesitan de los votos del partido de ultraderecha para aprobar sus presupuestos, pero Vox no se los pondrá fácil. El Partido Popular tendrá que decidir qué hacer si la presión se traslada a los Presupuestos de la Generalitat, las cuentas urgen y pueden peligrar si el PP no acepta la prioridad nacional, una medida más cercana a Marine Le Pen o a Trump, que a la ideología de Génova.

El propio Santiago Abascal ha confirmado que para ellos es "un asunto prioritario" el principio de los españoles primeros y no dejan de airearlo en cada uno de sus discursos.

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El PP, en una cuerda floja en el tema del principio de prioridad nacional al que lo empuja Vox

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que su grupo parlamentario está "analizando" la iniciativa registrada por Vox en la que pide aplicar la 'prioridad nacional' en el acceso a prestaciones públicas "para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios". Es decir ni afirma ni desmiente, pero el que no se corta es Vox que afirma que si los populares no lo asumen: "Habrá problemas", asegura Abascal.

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Con los acuerdos ya suscritos con la prioridad nacional firmada en blanco y negro, el tema se extenderá de Extremadura y Aragón a Castilla y León, mientras Andalucía se mantiene pendiente de las urnas

Los de Abascal tensan las cuerdas al máximo, mientras muchos se preguntan ya cuánto van a durar las alianzas o si finalmente los populares se rendirán, el presidente del Gobierno advierte de que el tema podrá terminar en los tribunales

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"La cuestión es que "cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase" y también de "violar un principio básico de nuestra Constitución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su o su género".

El presidente del Gobierno, desde Nicosia, ha advertido de que estos acuerdos abren la puerta a una discriminación "que hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero que, mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos, que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha".