El PP acusa a Félix Bolaños de presionar al fiscal Anticorrupción y de ponerlo al servicio del Gobierno

La Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos y siete para Víctor de Aldama

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El juicio de las mascarillas podría quedar visto para sentencia este miércoles, tras un mes de sesiones en los que hemos escuchados hablar de 'chistorras', de 'señoritas' y de comisiones entre empresarios y el exministro José Luis Ábalos. Los magistrados han escuchado a los acusados y a los testigos, mientras la Fiscalía ha decidido mantener las peticiones de condena. El PP que ha pedido la reducción de cárcel para el empresario Víctor de Aldama y el Gobierno ve en este reclamo una muestra de colaboración entre los de Feijóo y el llamado 'conseguidor' de la trama. La periodista Teresa Fernández Cuesta, con la información en vídeo.

La Fiscalía ha solicitado siete años de cárcel para Víctor de Aldama, 24 años de cárcel para José Luis Ábalos y 19 y medio para su exasesor y mano derecha, Koldo García.

La acusación popular, liderada por el Partido Popular pide la rebaja de condena para el empresario, que ha colaborado con la investigación, a cambio de un mejor tratamiento, aunque durante el proceso ha admitido haber recibido comisiones por los contratos irregulares de compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de covid-19.

El Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha apuntado al PP que pide un menor castigo para Aldama, por su colaboración con la Justicia en el 'caso mascarillas'. En su opinión, este respaldo de la cúpula popular al empresario hace "evidente" que "están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos".

Bolaños ha defendido que la petición de condena está "basada en criterios técnicos", al tiempo que ha acusado al PP --que lidera la acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo-- de estar "colaborando" con el presunto conseguidor del 'caso Koldo', tal y como señala la investigación de la UCO.

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"Yo aquí quiero ser muy claro, quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos", ha apostillado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras las críticas del PP contra la Fiscalía General por impedir que se rebaje la petición de pena para el empresario.

El PP critica la actuación del fiscal Anticorrupción

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin embargo, en medio del rifirrafe político, comunicó este lunes que mantiene la pena de siete años de prisión para el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está enjuiciando en el Supremo.

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Bolaños lo ha explicado ante los medios: "Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos. Respeto absoluto desde el Gobierno y desde el Ministerio de Justicia a las decisiones que adopta la Fiscalía, pues es un criterio y es una decisión que adopta el Ministerio Fiscal en su conjunto que, por supuesto, nosotros respetamos".

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo ha insistido en que la decisión de la Fiscalía rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas.