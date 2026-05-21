Para el juez José Luis Calama ambos son “personas de confianza" del expresidente e "interlocutores directos con los clientes”

El PP anuncia una "ofensiva total" contra Zapatero en el Senado: cita a su secretaria, Escrivá y el gestor de Julio Martínez

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El Caso Plus Ultra y la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero sigue centrando la atención informativa. Dos nombres claves de la investigación: Manuel Aarón Fajardo y Gertrudis Alcázar, personas de las más estricta confianza del expresidente, aparecen más de una decena de veces en el sumario. El primero llamado por el juez de la Audiencia Nacional "el hombre de Zapatero en Venezuela" y la segunda, su secretaria, a la que el PP ya ha reclamado para que comparezca en el Senado.

Ninguno de los dos está imputado, pero sus nombres aparecen en el sumario. Hasta 20 veces en el caso de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, su persona de confianza de toda la vida y que, según el juez, es una pieza operativa esencial de la trama. Al empresario canario, Manuel Aarón Fajardo se le menciona 19 veces en el auto. El juez cree que es "el hombre de Zapatero en Venezuela" con un papel de intermediario en el caso Plus Ultra.

Para el juez José Luis Calama ambos son “personas de confianza e interlocutores directos con los clientes”, como los define en el auto que este martes hizo público creando el desconcierto en las filas del PSOE y la algarabía en la oposición. La instrucción sitúa a la secretaria personal de Zapatero en un tercer nivel a Alcázar, y que supuestamente se encargarían de la gestión diaria del entramado.

El despacho de Zapatero, en el centro operativo de la trama, según el juez de la Audiencia Nacional

El auto del juez sitúa en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, como el lugar desde el que se coordinaba la trama. Allí entraron este martes los agentes de la UDEF, y además del registro de los ordenadores, realizaron un registro corporal a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente

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Los agentes recibieron la autorización del juez para el registro corporal externo de la mujer y evitar así la pérdida, alteración o destrucción de datos relevantes" según el escrito del magistrado. La policía clonó su móvil y otros dispositivos electrónicos, porque creen que puede contener información relevante porque el magistrado la califica como una "pieza operativa esencial dentro de la red organizada". La función de Gertrudis habría consistido entre otras en la emisión de facturas presuntamente ficticias, e incluso el juez la sitúa en la creación de la sociedad en Dubái.

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El papel de Manuel Aaron Fajardo ha llamado la atención de los investigadores y en las comunicaciones intervenidas en la causa, los propios directivos de Plus Ultra se referían a él como "la pieza de ZP en Venezuela", de hecho se escucha al expresidente de Plus Ultra que pide a Fajardo hacer de intermediario con Zapatero. Según el auto esto se hizo y "Julio habló con ZP, 11 min".

Los mensajes recogidos por el magistrado, sitúan a Fajardo en el núcleo duro de la trama y los audios, facilitados en buena parte por la colaboración de la Agencia de Seguridad de EEUU, se oye al empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, y dueño de la consultora Análisis Relevante, cuyos pagos deberá justificar.

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El empresario alicantino, amigo desde que Zapatero saliera de La Moncloa en 2011 y compañero de negocios dice en los audios: "en el equipo del amigo, en referencia presuntamente a zapatero, estamos él y yo".

El PP ya ha advertido de una "ofensiva total" contra el expresidente en una comisión en el Senado por la que desfilarán la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar y Manuel Aarón Fajardo, al que el juez llama "el hombre de Zapatero en Venezuela".