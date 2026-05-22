El Supremo rechaza frenar la regularización extraordinaria de migrantes

El alto tribunal desestima la petición de Vox y la Comunidad de Madrid y permite que continúe el proceso de regularización

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El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril. La medida había sido recurrida por Vox, la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia.

La decisión ha sido tomada este viernes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras una deliberación de más de tres horas, después de escuchar tanto a los recurrentes como a la Abogacía del Estado, representante legal del Ejecutivo.

El Supremo inadmite parte de los recursos

El alto tribunal ha inadmitido los recursos presentados por Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia por “falta de legitimación activa”, por lo que no ha llegado a resolver sus peticiones.

Sin embargo, sí ha reconocido legitimación a Vox y a la Comunidad de Madrid, aunque finalmente también ha rechazado su solicitud de suspensión cautelar del decreto.

El Supremo ha señalado que los autos completos serán notificados en los próximos días.Durante la vista, la Abogacía del Estado defendió que “no se cumplen los requisitos” necesarios para paralizar la regularización extraordinaria.

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El Ejecutivo sostuvo que suspender el proceso provocaría una “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”, ya que miles de personas quedarían en una situación de incertidumbre jurídica mientras se resuelve el recurso.

Además, el Gobierno negó que esta regularización tenga efectos electorales y aseguró que “en ningún caso” las personas beneficiarias podrán votar en las próximas elecciones.

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Vox alerta de un impacto político y administrativo

Por su parte, el abogado de Vox defendió ante el Supremo la necesidad de suspender cautelarmente el decreto al considerar que podría alterar el “equilibrio político, electoral y administrativo” del país debido al elevado número de inmigrantes que podrían obtener residencia legal.

Mientras tanto, el letrado de Hazte Oír insistió en que el decreto carece de “garantía jurídica ninguna” y criticó que el procedimiento no garantice adecuadamente el control de antecedentes penales.

Tras la vista, el abogado aseguró esperar una resolución favorable que termine derivando en la revocación del proceso.

Más de medio millón de solicitudes

Según los datos aportados por la Abogacía del Estado durante la vista, un total de 549.596 migrantes han presentado ya solicitud para acogerse al proceso extraordinario de regularización.

El procedimiento arrancó el pasado 16 de abril y permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio.

La regularización extraordinaria llega tras años de debate político y social y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos.

Aquella propuesta reclamaba una regularización para personas extranjeras que ya residían en España y logró inicialmente un amplio respaldo parlamentario, aunque su tramitación se fue retrasando hasta desembocar en el actual mecanismo aprobado por el Ejecutivo.