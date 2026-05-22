Patricia Martínez 22 MAY 2026 - 18:30h.

Más de 100 obras audiovisuales se proyectarán esta semana en los bajos del pueblo

El festival se celebra en una aldea de O Porriño donde los vecinos también son protagonistas

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Cans, O PorriñoMás de 1.600 kilómetros separan la pequeña aldea de Cans, en O Porriño, de la “prima” francesa, Cannes, que celebra estos días su laureado festival de cine. Pero en Cans, más allá de compartir fecha y sonoridad con la cita francesa, han ido creciendo año a año, hasta definirse como un certamen cinematográfico con identidad propia. La XXIII edición del Festival de Cans se celebra esta semana en la aldea del Porriño, con una programación que reivindica los llamados "oficios invisibles" del audiovisual, con presencia de escolares de la comarca, y donde no faltan los talleres, las rutas y todas las proyecciones programadas para una semana donde la creación audiovisual es protagonista. Además, en esta edición destaca la presentación de “8”, el nuevo film de Julio Medem, que tendrá su estrella en el “Torreiro” y el homenaje al actor gallego Celso Bugallo, fallecido en 2025.

Más de 100 obras audiovisuales, 30 de ellas estrenos, llenarán los galpones y garajes de la aldea. Porque en Cans las salas de proyección, se salpican en los bajos de los vecinos, repartidos por la aldea, con sillas de plástico, bancos de madera y paredes de ladrillos. Salas bautizadas como o “Jalpón de Aurora”, la “Casa da Maestra” o el “Bajo de Bugarín” acogen algunas de las proyecciones.

Los “chimpines” son los otros protagonistas de este festival. Tractores y remolques cedidos por vecinos de la aldea que pasean a estrellas por el pueblo, y sirven de medio de transporte 100% rural para moverse entre las diferentes salas de proyección y escenarios de las actividades.

Cans es mucho más que un festival cinematográfico, y por eso la música en directo cada año está más presente, en esta edición con 25 actuaciones musicales. Muchas de ellas están vinculadas a las proyecciones, con artistas como De Ninghures, Nat Simons y Aurora Beltrán y Arizona Baby, que estarán en el Espacio Estrella Galicia de “A Leira do Río”, Alana, Laura LaMontagne o el regreso de The Homens, además de la Noche Lasal de los videoclips, que contará en el jurado con los músicos Pablo Novoa y Antía Ameixeiras y el cineasta portugués Paulo Pinto.

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35 cortometrajes y 20 videoclips compiten en la sección oficial

Hasta 35 cortometrajes que competirán en las diferentes secciones oficiales, y otras 20 piezas en la sección de videoclips, además de las creaciones que se podrán disfrutar en las secciones paralelas, entre ellas el avance por primera vez de la serie documental 'El balance de los daños', sobre el final del grupo Siniestro Total, con la presencia del director Mikel Clemente y del músico Julián Hernández.

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Entre los nombres destacados de esta edición destaca también la figura el cineasta Julio Medem, una de las referencias del cine español contemporáneo. Con una trayectoria de más de tres décadas y títulos como 'Vacas', 'La ardilla roja' o 'Lucía y el sexo', Medem participará en el coloquio central del Torreiro y colocará su estrella. Además, el día 19 se proyectará su último filme, '8'.

La película 'La buena hija', de Júlia de Paz, será la protagonista de la inauguración oficial, el jueves, con la presencia de la directora, de los actores Janet Novás -Chimpín de Plata de este año- y Julián Villagrán, y del productor Sergio Grobas.

Calidad de las propuestas, diversidad, integración en el rural y música en directo se mezclan en esta cita cultural que se celebra cada mes de mayo en Cans, y donde se ha acuñado ya un concepto para definir el ambiente que se respira en Cans: el “agroglamour” se pasea por los caminos, plazas, y bajos de la aldea que se llena estos días de visitantes.

La XXIII edición del Festival de Cans se desarrollará hasta el 23 de mayo con un programa, que se puede consultar en detalle en su web, que vuelve a reunir cineastas consolidados, nuevas voces del audiovisual y propuestas alrededor de la memoria, el territorio, el medio ambiente y la creación contemporánea.