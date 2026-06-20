Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte impuesta por el juez Peinado

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio con jurado a Begoña Gómez y ha fijado las medidas cautelares

El juez Peinado afirma que los agentes de la escolta de Begoña Gómez podrían ayudarle a huir de la justicia y Jupol le pide una rectificación

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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará un recurso contra las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Juan Carlos Peinado a la hora de enviarla a juicio por cuatro delitos, entre las que figuran la retirada de su pasaporte, según han informado fuentes de su entorno.

Peinado ha enviado a un juicio con jurado a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos hechos.

En el auto de apertura de juicio, difundido este sábado, Peinado también impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe la salida del territorio nacional y la obliga a comparecer ante el juzgado quincenalmente.

Todas estas medidas, agregan las mencionadas fuentes, serán recurridas por la defensa de Gómez, aunque la decisión de enviarla a juicio oral no puede recurrirse. Además de Gómez y Álvarez, también irá a juicio el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

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Peinado fija como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecer en el juzgado

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio con jurado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y que comparezca dos veces al mes en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto fechado este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que cada parte mantuvo sus argumentos sobre el proceso y las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

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En concreto, Peinado abre juicio oral a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Además envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. El juez avala -como en ocasiones anteriores- que los hechos deben ser juzgados por un tribunal de jurado porque habría "conexividad" entre cada uno de los delitos.