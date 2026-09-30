Leire San Pedro, de 25 años era una taurina y peñista atraída por el festejo con soga de Lodosa

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Leire San Pedro, la joven de 25 años que resultó herida en el transcurso del festejo del toro con soga de Lodosa (Navarra) el pasado domingo, ha fallecido, según ha trasladado el Consistorio de esta localidad navarra que ha anunciado que se decretarán dos días de luto. La joven sufrió un traumatismo grave en la cabeza tras ser embestida por 'Liberulo', el toro número 75 de la ganadería Ustarroz, de Arguedas.

Durante la celebración del festejo taurino, el astado se introdujo entre el vallado instalado en la salida, junto al monumento al toro, y una de las gradas. La res recorrió el pasillo situado entre el vallado de madera y las gradas portátiles, arrollando a varios espectadores, entre ellos la joven, que intentó resguardarse bajo una de las escaleras.

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Leire estudió en la Escuela Universitaria de Magisterio BAM, en la capital vizcaína, y había creado un vínculo muy especial con Lodosa por su intensa afición taurina, según informa El Diario de Navarra.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el consistorio lodosano reconoce que el municipio vive un "día triste y complicado" por la muerte de la joven a consecuencia de las heridas causadas por el golpe que sufrió al ser embestida por el animal durante el festejo.

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Al respecto muestra su "más profundo pesar ante esta pérdida que ha provocado un inmenso dolor en Lodosa" y traslada, en nombre de la corporación y de toda la ciudadanía de Lodosa, sus condolencias, solidaridad y cariño, a los familiares, seres queridos y personas allegadas a la joven fallecida.

Asimismo, el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que arrope a la familia de la joven, ligada a Lodosa a través de la Peña Lodosa por el Toro de la que era socia y que acompañen a sus seres queridos en un momento tan doloroso.

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Desde la Asociación Cultural Peña Lodosa por el Toro con Soga también han querido trasladar su "más sentido pésame a su familia y seres queridos, y acompañarlos en estos momentos de profundo dolor”. En un emotivo mensaje han lanzado un mensaje en recuerdo de la joven: “Leire, siempre formarás parte de nuestra Peña, de nuestra historia y de nuestro recuerdo”.