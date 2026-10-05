Tras la derogación de los decretos de la vivienda, el Presidente del Gobierno ha anunciado la convocatoria de las elecciones generales

Fechas claves del adelanto electoral de las elecciones generales

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Tras la derogación de los dos decretos sobre la vivienda que se votaron en el Congreso de los Diputados el pasado viernes 2 de octubre, Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el domingo 29 de noviembre de 2026.

A pesar de haber mantenido siempre que agotaría su legislatura hasta el 2027, los votos en contra emitidos por Junts, como socios de gobierno, han llevado al presidente a disolver las Cortes y a someterse de nuevo a la opinión de la ciudadanía. Por ello, este lunes 5 de octubre, a las 9:00 horas de la mañana y después de hacer un repaso de lo logros de su gobernanza, ha comunicado su decisión con un discurso que ha sido ampliamente analizado por el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero.

"Tras informar, como corresponde, al Jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley", ha dicho Pedro Sánchez. Una frase determinante de la que el experto ha sacado las siguientes conclusiones:

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"Tenía su decisión muy interiorizada"

"Antes de empezar a hablar, en el camino hacia el atril, he contando cuatro miradas descendentes, que se asocian a tristeza, culpa y arrepentimiento. Yo en, este caso, lo asocio con que estaba bastante hecho polvo y moralmente hundido. Cuando se mete en el rol de presidente y da el discurso, las manos le acompañan muy bien e indican que, mentalmente, está muy convencido de lo que está contando", ha dicho Ovejero.

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La mirada de la Ministra de Vivienda a Sánchez

En el momento en el que el Presidente del Gobierno ha criticado que el dinero destinado a algunas comunidades autónomas como Madrid, se haya gastado en la "compra de áticos", ha apuntado: "Lo coherente es que si haces un reproche diciendo que han comprado áticos, haya una emoción detrás que no se puede frenar. Pero aquí, no hay enfado, es un discurso más preparado que sentido, es un discurso ya electoral. En el momento clave - es decir, al anunciar los comicios - tampoco veo ninguna emoción, por lo que considero que lo tenía muy preparado y la decisión muy interiorizada".

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Al decir Sánchez: "Todo depende de vosotros y vosotras", el experto lo ha visto como un acierto: "Está muy bien hablar de vosotros y vosotras. Feijóo no lo ha hecho en su discurso, sino que ha dicho "españoles". Pero, al final, Pedro ha intentado forzar una sonrisa, que se ve claramente que no es auténtica, porque no ha subido los labios por los laterales de su mejilla sino que ha forzado su boca hacia los lados", ha concluido.

Por último, José Luis ha analizado también el "tenso rostro" del presidente ya dentro del Congreso de los Diputados, así como la mirada que le ha echado su Ministra de Vivienda: "He visto a la ministra resoplando, con labios estirados y mirando a Pedro Sánchez y eso se asocia al miedo".