La Audiencia Nacional pide a Defensa que informe si buques marroquíes entraron en aguas españolas

La jueza María Tardón amplía las diligencias en el marco de la investigación judicial por la entrada irregular de migrantes a Ceuta en julio

Defensa respondió con un buque y una fragata ante la entrada de buques de guerra marroquíes en Ceuta a finales de julio

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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido al Ministerio de Defensa que le informe de si buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos entraron en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta entre los días 29 de julio y 10 de agosto, coincidiendo con la entrada masiva de miles de personas desde la frontera del país vecino. La magistrada argumenta en un auto que "no existe elemento objetivo" por el momento que relacione ambos sucesos.

Tardón, en un auto difundido este miércoles, amplía las diligencias que solicita en el marco de la investigación judicial de la entrada irregular de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta que tuvo lugar los días 29 y 30 de julio.

Tardón pide al Estado Mayor de la Defensa que informe si entre el 29 de julio y el 10 de agosto se produjo "la entrada, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas, adyacentes a la ciudad de Ceuta, de buques de guerra o embarcaciones militares pertenecientes a la Armada del Reino de Marruecos".

También, si esta presencia motivó "algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción" de estos con la Armada u otra unidad militar española, y que facilite, en caso de que existieran, "grabaciones de esas posibles estancias y/o permanencia de buques pertenecientes a la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas".

Igualmente, la jueza quiere saber si desde el 10 de agosto hasta hoy se ha vuelto a producir "la incursión de algún buque de la misma procedencia en las referidas aguas españolas", y, en caso de que fuese así, en qué circunstancia se produjo.

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"No existe elemento objetivo" que relacione la presencia de los buques marroquíes con la entrada masiva de migrantes

A pesar de solicitar esta información, la jueza deja claro en su auto que, "por el momento, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que una eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a la Ciudad de Ceuta tuviera participación, intervención, colaboración o relación causal" con la entrada masiva de migrantes.

Hasta la fecha, explica, "no consta dato alguno incorporado a la causa" que permita sostener que la actuación de buques de guerra de la Armada del Reino de Marruecos "formara parte del mecanismo de organización, facilitación o ejecución de tales hechos".

Tardón descarta, además, algunas de las medidas solicitadas por la acusación popular formulada por el partido político Iustitia Europa al considerarlas "desproporcionadas" ya que, entre otras, reclamaban impedir el borrado, la sobreescritura o la destrucción de los registros del radar.

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Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la jueza la semana pasada, Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

El informe remitido a la magistrada que instruye la causa sobre la entrada de más de 70.000 personas esos días en la ciudad autónoma afirma que las autoridades marroquíes conocían "con detalle" la existencia de convocatorias en redes sociales, "con un gran seguimiento" por parte de sus usuarios, que llamaban a esa entrada coincidiendo con la Fiesta del Trono.