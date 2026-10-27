Gonzalo Barquilla 27 OCT 2026 - 14:14h.

Sofia Cataleea V. y Mathias Andrei V. "ni están perdidos ni se encuentran en una situación de riesgo", informa la Guardia Civil

Este lunes se difundió la alerta por la desaparición de Sofia Cataleea

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La Guardia Civil afirma que Sofia Cataleea V., de un año, y su hermano Mathias Andrei V., de 11 meses, cuyas desapariciones difundió el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) en redes sociales este lunes, "ni están perdidos ni se encuentran en una situación de riesgo".

Así lo han señalado este martes fuentes del instituto armado a la web de 'Informativos Telecinco', que ha contactado con la Guardia Civil para contrastar la información que situaba a los menores en Rumanía junto a su madre.

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"No es que se desconozca su paradero. No están desaparecidos. Hay una investigación abierta relacionada con un problema familiar", han agregado las fuentes consultadas. El aviso difundido por el CNDES este lunes situaba la desaparición de ambos hermanos el 5 de octubre en Caravaca de la Cruz.

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La madre se ha desplazado a Rumanía con sus dos hijos

Según ha informado 'Onda Regional', la madre de los menores, que habría denunciado malos tratos por parte del padre y figura en el Sistema VioGén, se ha desplazado a Rumanía junto a sus dos hijos. El medio local afirma que Sofia ha sido localizada y se encuentra bien, y que su madre ha mantenido contacto con las autoridades españolas.

En la ficha de Mathias en el CNDES se indica que el bebé fue trasladado a Rumanía por su madre sin el consentimiento del padre. La familia, de nacionalidad rumana, residía en la pedanía de Archivel, a unos 17 kilómetros de Caravaca de la Cruz.

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Los problemas familiares habrían llevado a la mujer a marcharse de España, según la información publicada por el medio local. La Guardia Civil continúa investigando la situación de los menores.