Celia Molina 30 OCT 2026 - 13:08h.

El llamado 'arquitecto de los famosos' se ha retirado de la exposición pública tras sobrevivir al accidente de tren de Urda, Toledo

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Joaquín Torres, conocido como 'el arquitecto de los famosos', fue uno de los pasajeros que viajaban en uno de los trenes accidentados en Urda Toledo, donde ya se han contabilizado, hasta el momento, 69 víctimas. El mismo día del siniestro, todavía en shock, Joaquín atendió a los medios de comunicación, explicando que estaba en el baño en el momento en el que el AVE chocó por detrás con el Iryo que también se dirigía a la estación de Santa Justa, en Sevilla.

"Estoy en shock, prefiero no pensar mucho en lo que hemos vivido. Muy desconcertado, preguntándome cómo puede haber pasado lo que ha pasado. Nos hemos salvado de milagro, yo iba en el vagón 5 pero ya el vagón 6 estaba completamente destrozado y el 7 ya ni te cuento", dijo, en sus primeras declaraciones. Después, añadió que sintió "un fuerte impacto" y que se sujetó en las agarraderas del baño.

"Una señora murió en mis brazos"

"Hubo un impacto que se me hizo eterno, pero tuve la fortuna de poder agarrarme", explicó. También relató que le dio su chaqueta a una chica porque tenía "mucho frio" y que otra mujer había "muerto en sus brazos". "Ha sido un panorama dantesco. Estoy realmente impactado", concluyó el arquitecto.

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"No participaré en los medios temporalmente"

Después, a través de sus redes sociales, Joaquín comunicó que, por recomendación médica, iba a dejar de atender a los medios, pues necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había vivido en la zona cero del accidente. Por algún motivo, después de haber hecho pública su decisión, ha tenido que pedir que le respeten, en un nuevo texto publicado en sus redes sociales:

"A través de este comunicado, quiero expresar en mi propio nombre y en el de mi familia, mi más profundo y sincero dolor ante la terrible tragedia ferroviaria ocurrida en Urda, Toledo. No existen palabras suficientes para consolar el vacío y el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos, a quienes acompañó en este lazo de dolor compartido", ha dicho.

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"A nivel personal, pido comprensión ante mi decisión de no participar temporalmente del foco mediático. En este momento, necesito un tiempo de descanso y estricta privacidad para asimilar lo vivido y reponerme del impacto físico y emocional de esta tragedia Ahora, se requiere de toda nuestra empatía, silencio solidario y discreción, alejándonos de cualquier tipo de especulación o sobreexposición mediática que pueda aumentar el sufrimiento de los afectados", ha añadido. Por último, ha "agradecido de antemano" la comprensión, el civismo y la prudencia de todos los profesionales de la información.