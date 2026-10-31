Cómo se eligen los senadores y por qué las papeletas son diferentes a las del Congreso

Marta Egea 31 OCT 2026 - 19:00h.

Los españoles elegirán el 29N a los senadores mediante un sistema de listas abiertas que permite votar a candidatos de distintos partidos políticos

Ya se puede solicitar el voto por correo para el 29N: fecha límite para pedirlo y último día para entregarlo en Correos

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MadridLas elecciones generales del próximo 29N van a permitir a millones de españoles renovar la composición de las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque ambas cámaras se eligen durante la misma jornada electoral, existen importantes diferencias en sus sistemas de votación que pueden suscitar dudas entre los ciudadanos, en especial a la hora de seleccionar las papeletas e introducirlas en las urnas.

Mientras que para el Congreso es suficiente con elegir la candidatura de un partido político, en las elecciones al Senado los ciudadanos pueden seleccionar directamente a los candidatos que desean que les representen, incluso aunque sean de diferentes formaciones. Esta particularidad explica por qué las papeletas de ambas cámaras son distintas y por qué el número de nombres que se pueden marcar varía dependiendo del territorio.

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Además, no todos los senadores son elegidos directamente por los ciudadanos. Una parte de los integrantes de la Cámara Alta es designada por los parlamentos autonómicos, lo que convierte su composición en un sistema mixto que combina representación electoral y territorial.

¿Cómo se eligen los senadores en España?

El Senado es la Cámara de representación territorial de España y, junto con el Congreso de los Diputados, forma las Cortes Generales. Su composición está regulada por el artículo 69 de la Constitución Española, que establece dos procedimientos diferentes para escoger a sus integrantes. Por una parte, se encuentran los senadores elegidos directamente por los ciudadanos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las elecciones generales del 29N, los españoles elegirán directamente a 209 senadores, distribuidos entre las diferentes circunscripciones electorales.

El reparto territorial establece que cada provincia peninsular escoge cuatro senadores, independientemente de su población, en Mallorca, Gran Canaria y Tenerife se eligen tres representantes cada una, mientras que Ceuta y Melilla cuentan con dos senadores cada una. Según el artículo 166 de la LOREG, los límites son lo siguientes:

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Provincias peninsulares: pueden marcarse hasta tres candidatos , aunque se escogen cuatro senadores.

pueden marcarse hasta , aunque se escogen Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Ceuta y Melilla: se pueden marcar hasta dos candidatos.

se pueden Resto de circunscripciones insulares: solo se puede escoger uno.

La segunda vía es la designación automática. Cada comunidad autónoma dispone de un senador inicial y otro adicional por cada millón de habitantes, elegidos por su respectivas asambleas legislativas conforme a criterios de representación proporcional. Esta combinación explica que el número total de senadores no sea siempre el mismo, puesto que depende de la población de las comunidades autónomas y de los representantes que les corresponda designar.

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Conviene comprobar las casillas antes de introducir la papeleta en el sobre, ya que marcar más candidatos de los permitidos provoca que el voto sea considerado nulo.

¿Por qué las papeletas del Senado son diferentes a las del Congreso?

Una de las diferencias más visibles entre ambas elecciones se encuentra en las papeletas que usan los ciudadanos. Para elegir a los diputados del Congreso se emplean papeletas blancas correspondientes a las diferentes candidaturas. Cada elector introduce en el sobre la papeleta del partido, federación o coalición que desea apoyar, sin posibilidad de modificar el orden de los candidatos.

Son un sistema de listas cerradas y bloqueadas en el que los escaños se reparten entre las candidaturas según los votos obtenidos y las reglas establecidas por la legislación electoral.

Sin embargo, las papeletas del Senado son de color sepia y contienen los nombres de los candidatos de las diferentes formaciones políticas, agrupados por sus respectivas denominaciones. Esto es a causa de que las elecciones al Senado usan un sistema de listas abiertas, en el que los ciudadanos pueden seleccionar candidatos individuales en lugar de votar obligatoriamente una candidatura completa.

Para hacerlo, simplemente deben marcar con una cruz las casillas correspondientes a las personas que quieran votar. Esta particularidad permite combinar candidatos de diferentes partidos políticos en una misma papeleta, algo que no se puede hacer en las elecciones al Congreso.

¿Cómo se reparten los escaños del Senado después de las elecciones?

El sistema que se utiliza para distribuir los escaños también es diferente al del Congreso de los Diputados. Mientras que en la Cámara Baja se aplica el método D’Hondt para repartir los escaños entre las candidaturas, en el Senado se usa un sistema mayoritario basado en los votos recibidos por cada candidato. Esto quiere decir que, una vez finalizado el escrutinio, obtienen representación los candidatos que hayan conseguido más votos individuales, hasta completar el número de senadores asignados a cada circunscripción.

Por ejemplo, en una provincia donde se eligen cuatro representantes, los cuatro candidatos más votados conseguirán un escaño, independientemente de si pertenecen al mismo partido o a formaciones distintas. Este mecanismo suele favorecer a las candidaturas que concentran más apoyos, especialmente porque en la mayoría de las provincias cada elector puede votar a tres candidatos, aunque haya cuatro escaños disponibles.

Para qué sirve el Senado y por qué importa su composición

Aunque el Congreso tiene un papel decisivo en la elección del presidente del Gobierno, el Senado también desempeña funciones importantes dentro del sistema político español. La Cámara Alta participa en la elaboración de las leyes, puede presentar enmiendas y vetar ciertos textos legislativos, aunque el Congreso dispone de mecanismos constitucionales para superar esos vetos.

Además, ejerce funciones de control parlamentario y participa en la designación de representantes de distintas instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional. En este último caso, la elección de cuatro magistrados corresponde al Senado y requiere una mayoría reforzada de tres quintos de sus miembros.

Por lo que, la composición de la Cámara Alta puede influir considerablemente en la actividad legislativa y en ciertos nombramientos institucionales, incluso cuando su mayoría política sea diferente de la existente en el Congreso.