"La respuesta a esta tragedia nunca puede ser menos servicios públicos", ha asegurado

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que la principal obligación del Gobierno es recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad "cuanto antes y cueste lo que cueste", y ha detallado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), tal como hizo tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Lo ha dicho este lunes en Barcelona, en su intervención en el foro World in Progress (WIP) de Prisa, donde ha vuelto a dar el pésame a los allegados de las víctimas y se ha comprometido a estar a su lado y a acompañarles en el duelo, en los trámites, y en la búsqueda de respuestas "a lo que nunca debió suceder".

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Ha explicado que el decreto incluirá ayudas económicas que doblarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, y un mecanismo específico para anticipar indemnizaciones.

También activará procesos de incapacidad temporal específico para las víctimas, y la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas de los afectados.

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"Absolutamente prioritario"

Las primeras palabras de Sánchez han sido este lunes para las víctimas, a las que ha mandado su apoyo: "Hay decenas de familias rotas por culpa de un accidente que jamás debió suceder. Y hay también un país entero que llora junto a ellas".

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Ha hecho extensivo el mensaje a los heridos que siguen hospitalizados, a los que ha deseado una pronta recuperación, y ha afirmado que lo más urgente y lo que es "absolutamente prioritario" es ayudar a las víctimas.

"Total transparencia"

Sánchez ha asegurado que la principal obligación del Gobierno es recuperar la confianza que se ha quebrado por parte de la ciudadanía en la alta velocidad, y que debe hacerlo "cuanto antes y cueste lo que cueste", y ha dicho que no tiene la menor duda de que el Ejecutivo será capaz de hacerlo.

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Ha prometido transparencia en la investigación de las causas del accidente por parte de los investigadores independientes y de la Justicia: "Lo harán con todos los medios que sean necesarios para esclarecer las causas con total transparencia y de forma exhaustiva y rigurosa".

Reforzar los servicios públicos

El presidente ha destacado que, en medio de la tragedia y el dolor, se ha visto lo mejor de España por parte de los servicios de emergencia, de los sanitarios y de los vecinos de Urda, a los que ha agradecido su trabajo.

"Eso es España, ese es nuestro país. Un país que ante una adversidad tan grande como la que sufrimos la pasada semana se une como ningún otro país en el mundo y que no pregunta ni duda a la hora de ofrecer ayuda", ha afirmado.

Todo ello, ha dicho, deja una importante lección sobre los servicios públicos, una red que protege en todo momento: "Nuestra obligación es cuidarla y nunca más debilitarla. Por eso, la respuesta a esta tragedia nunca puede ser menos servicios públicos".