A Jonathan, vecino de Castellón, le sorprendió el suceso en una calle muy cerca del atentado: "Pensé que era una bomba"
El autor del tiroteo mortal en Cracovia, un hombre de 24 años de origen polaco con ideología "ultranacionalista"
CastellónUn ciudadano español, concretamente castellonense, pasó minutos antes por la plaza del Mercado Principal donde ocurrió el tiroteo mortal en Cracovia (Polonia) este 7 de noviembre. El balance que dejó fue de seis muertos y 16 heridos.
Jonathan, de 30 años, ha relatado en exclusiva al 'Periódico Mediterráneo' cómo vivió esos momentos de pánico en los que dos policías actuaron con heroicidad para reducir al autor de los disparos, que sigue en estado crítico.
Ya se ha sabido también que en la vivienda del joven polaco se hallaron los cuerpos sin vida de su hermana y sus padres. Los hechos en el centro de la capital se están investigando como un "delito de carácter terrorista".
Así lo ha comunicado la Fiscalía Nacional en un mensaje difundido en la red social X. El responsable del acto con un arma de fuego intentó asesinar a "muchas otras personas", ha añadido en el tuit publicado.
"Podría haber sido yo perfectamente", ha admitido Jonathan acerca de un suceso que, de haber ocurrido instantes antes, le podría haber afectado de manera directa porque justo había estado caminando por el lugar del atentado.
Junto a una amiga, ha especificado al citado diario, se encontraba a solo una calle muy cerca del escenario del ataque que obligó a un enorme despliegue policial. "Escuché los disparos", asegura sobre su primer recuerdo.
"Pensé que era una bomba, no sabía dónde meterme"
"Al principio no sabía dónde meterme, no sabes qué está pasando. Pensé que era una bomba, estás al lado de Ucrania y tal como están las cosas piensas que te va a pasar lo peor", admite mencionando al país en guerra con Rusia.
Jonathan optó por meterse "en una tienda con más gente", mientras empezaban a llegar vehículos de policía. "Nunca había visto tantas ambulancias en mi vida", añade también.
Impresionado todavía por su vivencia en Cracovia, cree que "nunca" lo "olvidará" porque, además, tras el atentado "los lugares se quedaron completamente vacíos, estaba flipando".
La situación este domingo 8 de noviembre sigue siendo de poca normalidad, según ha podido observar el joven castellonense: "Hasta el ejército hemos visto, un caos, hay más coches policiales que normales".
"Un agente está en coma y el otro sigue grave"
Krzysztof Jan Klęczar, gobernador de Małopolska, ha actualizado la información relacionada con el tiroteo mortal, detallando que "todos los hospitalizados ayer sobrevivieron" después de someterse a cirugías incluso.
Entre ellos se encuentran los dos agentes llamados Jakub Kulik y Artur Morański que actuaron como "verdaderos héroes", como ha calificado el primer ministro polaco Donald Tusk. Ambos permanecen en estado grave.
"Si no hubiera sido por la rápida intervención de estos dos jóvenes, el número de muertos podría haber sido significativamente mayor. Con sus pistolas, se enfrentaron al sospechoso armado con una ametralladora", ha dicho Klęczar.
"Pagaron un alto precio por ello, salvando vidas de ciudadanos. Están siendo atendidos en dos hospitales de Cracovia. Uno ha sido ya reanimado, pero el otro está en coma, bajo cuidados médicos", ha precisado.
Sobre los 16 heridos en el ataque, "cinco son ciudadanos extranjeros y el resto polacos". En esa cifra se incluye el autor de los disparos, que "fue sometido a varias cirugías durante la noche". Sigue crítico, no obstante.