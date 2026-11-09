Marta Egea 09 NOV 2026 - 20:00h.

Repetir pequeñas acciones cada mañana puede reducir la improvisación y hacer que el comienzo del día sea más sencillo y predecible

Del caos al negocio del orden: "Saber dónde están las cosas influye mucho en la paz mental"

Compartir







MadridLevantarse, abrir las persianas, beber un vaso de agua, preparar el café y empezar a trabajar. Para algunas personas, estas primeras acciones del día se repiten casi en el mismo orden sin necesidad de pensarlo. Para otras, cada mañana empieza de una forma totalmente diferente.

No existe una rutina matinal perfecta ni tampoco una secuencia de hábitos que sea capaz de garantizar un día productivo. Sin embargo, la psicología lleva décadas estudiando algo mucho más sencillo: cuando se repiten determinadas conductas en situaciones parecidas, estas pueden necesitar cada vez menos deliberación consciente para ponerse en marcha.

PUEDE INTERESARTE Comer fruta después de comer no engorda más: el mito nutricional que los dietistas quieren enterrar

Es justo ahí donde las pequeñas rutinas pueden resultar útiles. No porque el cerebro necesite vivir siguiendo un horario rígido, sino porque la constancia convierte ciertos momentos del día en señales que facilitan la siguiente acción.

Empezar el día sin tener que decidirlo todo

Nada más despertarse surgen las primeras decisiones. ¿Levantarse ya o más tarde? ¿Desayunar tostadas o fruta? Estas preguntas son muy sencillas, pero cuando se convierten en una lista interminable de cuestiones pueden convertir el comienzo del día en una sucesión de pequeñas negociaciones.

PUEDE INTERESARTE La hora a la que te acuestas importa más que las horas que duermes: un amplio estudio lo demuestra

Una rutina elimina alguna de estas preguntas. Si se sabe que al levantarse se abren las persianas, se hace el desayuno y después se revisa aquello que haya que hacer, esos primeros minutos necesitan menos improvisación. El cerebro no está ahorrando energía, simplemente hay conductas que, a base de repetirse en situaciones parecidas, pueden ir convirtiéndose en respuestas más automáticas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las pequeñas acciones funcionan mejor cuando van unas detrás de otras

Muchas rutinas se construyen sin que apenas nos demos cuenta. Se termina el desayuno y justo después se va a lavarse los dientes. Junto al café se enciende el ordenador. Después de hacer la cama, se decide qué ponerse. Una acción recuerda la siguiente. Esto puede aprovecharse para incorporar pequeños hábitos sin tener que depender constantemente de la fuerza de voluntad.

Por ejemplo, en lugar de proponerse simplemente un querer leer más, puede ser más fácil dejar un libro junto a la taza y leer cinco minutos mientras se está desayunando. Quien quiera empezar a organizarse mejor puede acostumbrarse a revisar las tres tareas principales del día después del café.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No hace falta transformar toda la mañana, con añadir una única acción a algo que ya hacemos puede resultar mucho más sostenible que intentar estrenar cinco hábitos a la vez.

Una rutina no tiene que impresionar para funcionar

Las redes sociales han popularizado una visión de las rutinas matinales muy exigente. Despertarse muy temprano, beber agua con limón, hacer ejercicio, meditar, escribir, leer, preparar un desayuno elaborado y empezar a trabajar antes de que siquiera haya amanecido.

Pero una rutina útil es mucho más simple. Puede consistir en abrir la ventana, preparar el desayuno y vestirse antes de coger el móvil. También puede ser poner una canción mientras que se prepara el café o dedicar cinco minutos a recoger la cocina antes de empezar el día.

Lo importante no es cuántas cosas se hacen, sino que esas pequeñas acciones ayuden a crear una transición entre estar dormido y empezar el día. Lo sencillo también hace que resulte más fácil repetirlas cuando hay prisa, cansancio o una mañana compleja.

Repetir da cierta sensación de estabilidad

Hay días en los que sabemos exactamente lo que va a pasar y otros en los que todo cambia. Una reunión que no se esperaba, una cita, una mala noche, una semana cargada de trabajo o cualquier otro imprevisto puede alterar el resto del día. Mantener dos o tres pequeños puntos estables puede hacer que la mañana siga teniendo esa familiaridad.

Durante la pandemia, las rutinas de mucha gente cambiaron completamente y esto estuvo relacionado con un malestar psicológico. Preparar siempre el mismo desayuno no va a proteger del estrés, pero sí que puede reflejar algo bastante intuitivo: tener algunos puntos de referencia dentro del día puede ayudarnos a sentir que no todo depende de la improvisación.

Levantarse a una hora parecida también tiene otra explicación

Hay rutinas que no solo tienen que ver con la organización. Mantener horarios de sueño relativamente regulares puede ayudar al organismo a conservar un ritmo estable. Nuestro reloj interno usa señales externas como la luz para organizar los periodos de sueño y vigilia. Por eso, muchos organismos suelen recomendar irse a la cama y despertarse siempre sobre la misma hora.

Abrir las persianas al levantarse puede ser otra pequeña costumbre interesante porque la luz de la mañana puede ser una señal importante para el sistema circadiano. No hay que hacer todos los días exactamente lo mismo a la misma hora exacta, sino evitar cambios enormes y constantes en los horarios cuando no son necesarios.