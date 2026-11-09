Gallacher ha estado presente en casi todas las sesiones del juicio contra su marido y siempre ha defendido su inocencia

Russell Brand, condenado a 10 años y medio de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual

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Laura Gallacher, la mujer de Russell Brand, se derrumbó en el juicio en el que han condenado a su marido a 10 años y seis meses de cárcel por violar a una fan y agredir sexualmente a otras tres mujeres. Del total de la condena, 10 años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009. Gallacher salió del juzgado de la mano de una amiga y se subió a un coche que la esperaba para marcharse del lugar.

El magistrado, que calificó hoy al comediante de "depredador sexual", destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

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"Te quiero": la reacción de Russell tras conocer la condena

Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, Laura Gallacher, con la que tiene tres hijos, y le dijo: "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional.

Gallacher ha estado presente en casi todas las sesiones del juicio contra su marido y siempre ha defendido su inocencia. En su turno en el estrado, reconoció que fue un hombre muy promiscuo -al menos antes de su matrimonio- y dijo que ahora era «un padre atento, cariñoso y maravilloso», además de «un marido considerado e increíble».

El padre de Brand, quien, según las memorias de su hijo, pagó la primera visita de su hijo a una prostituta cuando tenía 17 años, llegó a decir hace unos días, en una de las sesiones del juicio, que su hijo era la víctima, ya que las mujeres "se le ofrecían".

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Los cargos por los que ha sido condenado

Brand fue declarado culpable de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje.

El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos probados. Tras la sentencia de Brand, ahora se espera que más mujeres se presenten, y la fiscalía está considerando si presentar más cargos, incluyendo dos presuntas violaciones, una de ellas relacionada con una chica de 16 años.

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Esta condena "marca un hito importante", según el detective Andy Furphy

Tras la sentencia, el detective Andy Furphy ,de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), señaló en un comunicado que la condena "marca un hito importante en nuestra investigación y significa que Russell Brand ha respondido por sus delitos".

Resaltó que las víctimas han tenido que recordar una vez más unas "experiencias profundamente traumáticas" y soportar una gran atención por parte del público y de los medios de comunicación.

"Su valentía al dar un paso al frente no solo ha conducido a este desenlace, sino que también puede dar confianza a otras personas que han sufrido violencia sexual para que busquen ayuda y denuncien lo que les ocurrió", puntualizó.