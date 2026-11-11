Qué plantean los partidos sobre sanidad pública, listas de espera y atención primaria

Más de 850.000 personas esperan una operación en la sanidad pública, con una demora media de 122 días.

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El mismo viernes en que los partidos afinaban sus mensajes para el 29N, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tumbó la reforma con la que el Ministerio de Sanidad pretendía cambiar la forma de contar las listas de espera. Votaron en contra las comunidades del PP y Castilla-La Mancha. Solo la apoyaron País Vasco, Cataluña, Asturias y Navarra. “Las listas de espera hay que reducirlas, no hay que maquillarlas”, replicó la ministra Mónica García. La escena resume el problema. Las esperas son uno de los asuntos que más preocupan a los pacientes, pero dependen de las comunidades autónomas, y el debate sobre cómo resolverlas llega a la campaña cargado de reproches.

Al cierre de 2025, 853.740 pacientes estaban en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 122 días, cuatro menos que un año antes. Para la primera consulta con el especialista, la espera media bajó de 105 a 102 días, y el 61,3 % de los pacientes tuvo que esperar más de 60. Las diferencias entre territorios son amplias: la espera quirúrgica llega a 173 días en Andalucía y se queda en 50 en Madrid.

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La reforma rechazada pretendía que todas las comunidades midieran igual. La demora se contaría desde que el médico indica la necesidad de atención, el paciente debería entrar en el registro oficial en “un máximo de cinco días naturales”, aunque no hubiera citas, y se incluiría por primera vez la atención primaria. La Comunidad de Madrid alegó que el documento “necesitaba más trabajo” en los procedimientos técnicos de recogida de datos.

PP: más médicos y una primaria “más resolutiva”

Fortalecer la sanidad pública es uno de los doce puntos del “contrato” de Alberto Núñez Feijóo, que lo resume en una promesa: “más médicos y una mejor sanidad pública”. El PP propone un “incremento sustancial de las plantillas de profesionales sanitarios”, con prioridad para los médicos, ajustar las plazas MIR a las necesidades futuras y mejorar las condiciones laborales y de conciliación.

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Para la atención primaria, el partido pide “mayor capacidad diagnóstica, menos burocracia, equipos multidisciplinares y tecnología útil”. Su vicesecretario de Sanidad, Julio García Comesaña, cifra en 4.500 las plazas sin cubrir en primaria. Propone también un plan de salud mental con 10.000 profesionales y 700 millones de euros al año, y una partida específica para la sanidad dentro del nuevo modelo de financiación autonómica. Otras dos medidas son una reserva estratégica estatal de medicamentos y acelerar el acceso a los nuevos tratamientos.

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El PP atribuye parte del aumento de las listas a las huelgas de médicos. Defiende el sistema público, aunque apoyándose también en centros privados.

PSOE: transparencia y Estatuto Marco

El PSOE reivindica su gestión. Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del partido, destaca un presupuesto sanitario que ha aumentado “un 29% desde el año 2018” y el refuerzo de la atención primaria y la salud mental. En listas de espera, su prioridad es “la transparencia”, y sostiene que son “responsabilidad de las autonomías” y que no puede culparse de ellas a los paros. Ante el conflicto con los médicos, defiende “un Estatuto Marco acorde a las necesidades de todos los profesionales sanitarios, incluidos los médicos”, sin un estatuto propio para estos.

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Vox: estatuto médico y “prioridad nacional”

Su portavoz nacional de Sanidad, María García Fuster, explica que Vox ha apoyado “desde el primer minuto un estatuto médico propio”. Admite que “puede haber colaboración público-privada”, aunque rechaza tener que “privatizar nada”. Considera los 17 sistemas sanitarios autonómicos “un saco sin fondo”, en línea con la propuesta de recuperar para el Estado las competencias sanitarias que el partido ya llevó a las urnas en 2023.

En abril llevó al Congreso una moción para aplicar la “prioridad nacional” al acceso a la sanidad. Proponía “restringir el acceso al sistema público a personas en situación irregular”, salvo en caso de “urgencia vital”, y derogar las normas sobre la atención a extranjeros sin residencia legal.

Frente Amplio: contra la privatización

La coalición que integra a Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Comuns no ha presentado aún un programa sanitario propio aún, aunque hay pistas. Mónica García, la ministra que ha impulsado la reforma de las listas, procede de Más Madrid. Por parte de Izquierda Unida, Asier Muñoz, coordinador de su Red de Salud, señala la privatización como causa de la falta de médicos de familia: “Los médicos que faltan en Primaria es porque la mayoría se van a la sanidad privada”.

Podemos: financiación y fin de la Ley 15/1997

Amparo Botejara, responsable de política sanitaria de Podemos, sostiene que España está “infrafinanciada” en sanidad frente a Europa y que “en nuestro programa lo fundamental es la sanidad y su financiación”. Ve “factible” un pacto por la atención primaria. Su propuesta más concreta apunta a la Ley 15/1997, que abrió la puerta a nuevas formas de gestión en la sanidad pública: Podemos anuncia que llevará en su programa la “renovación” de esa ley.

Un pacto por la primaria es lo único en lo que coinciden todos los partidos en sus declaraciones. Si llegará a firmarse después del 29N depende de unas negociaciones que hoy se ven lejanas.