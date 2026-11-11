Puri Ruiz 11 NOV 2026 - 07:15h.

La actriz, que dio vida a Diana Freire en la icónica '7 vidas', recorrió una trayectoria similar a la de aquel personaje: habló públicamente de su homosexualidad en 2017 y explicó que llevaba cuatro años de relación

Anabel Alonso se sincera sobre los cambios en la pareja tras ser madre: "Te puede separar"

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Anabel Alonso ha sido un rostro vinculado principalmente a la comedia. La recordamos por grandes papeles, como ‘7 vidas’, donde se puso en la piel de Diana Freire, una aspirante a actriz que vivía con Sole (Amparo Baró) y que a lo largo de la serie terminaba por salir del armario. Aquel papel en la icónica ‘sitcom’ de Telecinco tenía algo de autobiográfico, ya que Anabel también haría pública, años después, su homosexualidad. Así es, en la actualidad, la vida de la actriz vasca.

Su pareja, una mujer curtida en el teatro

Precisamente ‘La mujer rota’, la obra de teatro escrita por Simone de Beauvoir, es uno de esos papeles con los que rompe de lleno con la comedia. Y es que Anabel se encuentra desde octubre del año pasado llevando este monólogo desgarrador y profundamente feminista por todo el país, por el que ha recibido diversos reconocimientos. Se estrenó en Bilbao y, en estos momentos, se puede ver en Madrid. Esta obra de teatro, además, la dirige su mujer, Heidi Steinhardt. Heidi es una dramaturga argentina establecida en España, con una larga y versátil trayectoria en su país, y que en el nuestro recibió un reconocimiento en los Max (los premios que concede la SGAE en el ámbito de las artes escénicas) por otra de sus obras, 'El trompo metálico'.

Heidi y Anabel se conocieron en 2013, cuando esta última protagonizaba ‘Lastres’, la obra de teatro de cuya dirección se encargó la argentina. Su conexión fue inmediata no solo por compartir la pasión por la interpretación, mundo al que ambas se dedican profesionalmente, sino por algo más: la madre de Alonso nació en el país latinoamericano. Sin embargo, Anabel no dio a conocer públicamente su relación hasta 2017 cuando, en una entrevista con 'LOC', comentó que llevaba cuatro años con una mujer. Lo hizo con absoluta naturalidad, explicando que jamás lo había ocultado en su entorno, pero que no le gusta hablar de sus relaciones y que, si hubiera salido con un hombre, habría hecho lo mismo.

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Ambas no solo comparten desde entonces su día a día, sino también proyectos profesionales: Heidi se sumó a Proyectos Labaska 64, la empresa de promoción y producción de cine, teatro y otras obras audiovisuales. La directora también cuenta con el Estudio Steinhardt, dedicado al entrenamiento actoral.

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Vida en la capital y la llegada de Igor

La pareja contrajo matrimonio en 2020, pero unos meses antes dio la bienvenida a Igor, el hijo que tuvieron en abril de aquel mismo año. La propia Anabel lo comentó en su perfil de Instagram, y poco antes del nacimiento del pequeño, que la pasada primavera cumplió 6 años, pudimos ver una tierna imagen de la actriz besando la barriga de Heidi cuando el embarazo estaba muy avanzado.

Aunque su trabajo las hace viajar a menudo, la pareja y el hijo de ambas residen en la capital, en un ático situado en el barrio de Argüelles. Según informaba ‘Vanitatis’, Alonso también posee una pequeña vivienda en la sierra de Gredos y un piso en Malasaña.

Cuando, en el estreno de ‘La familia Benetton +2’ el pasado abril, le preguntaban por el significado de la familia para ella, confesó que es “lo mejor que te puede pasar”. Junto a Heidi e Igor ha logrado formar la suya propia, y en una entrevista para ‘Divinity’ reconoció que convertirse en madre te saca del centro: “Te quita mucho peso, mucho ego”, declaraba, y explicaba que era algo liberador.