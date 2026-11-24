Santiago Pedraz ha enviado a Madrid la documentación aportada por la exabogada de Koldo García

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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha requerido de nuevo al PSOE que aporte documentación sobre los abogados contratados por esta formación que no ha presentado, fundamentalmente las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas.

En una providencia, Pedraz también remite a los juzgados de Madrid la documentación aportada por Leticia de la Hoz, exabogada de Koldo García, por si se hubiese cometido un delito de frustración en la ejecución en relación con las responsabilidades civiles y fianzas de la causa en la que el Tribunal Supremo juzgó al exministro José Luis Ábalos, su asesor y al comisionista Víctor de Aldama. Lo hace a petición de la Fiscalía, que apuntó a la necesidad de investigar si se ha dado la "interposición de terceros para percibir cantidades que realmente corresponden al acusado", una vez que supo que se le iba a reclamar responsabilidad civil.

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Pedraz, que investiga una trama que presuntamente buscaba boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, considera incompleta la información que el PSOE aportó sobre los letrados contratados. Por ello, solicita que entregue las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y contrataron los servicios de los letrados relacionados que no han sido aportadas. Según indica, podrán ser testadas exclusivamente en lo relativo a la información que pueda afectar al secreto profesional en los términos señalados por el Consejo General de la Abogacía Española.

Por otra parte, también ha requerido al PSOE, tras habérselo solicitado y no constar como aportado, que aporte el trámite de verificación previo o posterior llevado a cabo por su gerencia o asesoría jurídica para autorizar la contratación y pago de dichos servicios. De este modo pretende "verificar la persona/órgano que autorizó/firmó los contratos o notas de encargo y el control sobre la naturaleza y finalidad de los servicios prestados en los términos que manifestó la gerente Ana María Fuentes Pacheco en su declaración como investigada".

Información sobre la defensa del asesor de Ábalos

En cuanto a la documentación de Leticia de la Hoz que ha remitido a los juzgados de Madrid, figuran las dos facturas que aportó la abogada para acreditar que el PSOE no pagó la defensa del asesor de Ábalos, sino que tal y como defienden, esta corrió a cargo de la editorial del diario digital Okdiario, a la que que Koldo García dio una entrevista que se publicó cuando ingresó en prisión.

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Son dos notas de encargo, una de 150.000 euros abonada el 27 de noviembre de 2025, cuando García entró en prisión provisional, y una segunda el 23 de enero por 50.000 euros. Las fiscales destacan su "elevado importe" y considera que se deben "depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de dicho pago".

Según explican, en el marco del procedimiento del Supremo se exigieron una serie de responsabilidades económicas a los acusados, como una fianza de 60.000 euros a Ábalos y Koldo García, de modo que quieren saber si la citada editorial abonó únicamente los honorarios de la letrada o si también se habrían encubierto otros pagos al asesor. Además, precisan que el delito de frustración de la ejecución, en concreto un posible alzamiento de bienes, castiga a quienes tengan una acusación por un delito de contenido patrimonial y canalicen el cobro de cantidades mediante terceros para evitar ingresar dinero en su patrimonio embargable y así eludir dichas responsabilidades.

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Por último, el instructor ordena otras diligencias en relación con el investigado Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela, ante su negativa de aportar la documentación original que presentó para la tramitación de su expediente de nacionalidad por opción en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. En concreto pide recabar una búsqueda histórica del pasaporte de su abuela y autoriza acudir a la Dirección General de la Policía, así como al Registro Civil de Jerez de la Frontera para obtener certificado de nacimiento de esta familiar de Villalobos.