Juan Salinas 24 NOV 2026 - 08:31h.

Los gemelos Juan y Andrés Cardelús buscan que los jóvenes lleguen a sus primeras elecciones con información y pensamiento crítico, sin necesidad de identificarse previamente con unas siglas

¿Por qué votamos como hace 100 años con urnas y papeletas y no por internet?: "España no mantiene el voto en papel por falta de tecnología"

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La política puede parecer a muchos jóvenes un territorio lleno de ruido, etiquetas y discursos en los que cuesta encontrar su propio sitio. Saber qué partido se acerca más a sus ideas, conocer las propuestas de cada formación o distinguir entre tanta información no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se vota por primera vez: en estas próximas elecciones, 1,6 millones de jóvenes se incorporan al electorado.

Con esa dificultad en mente nació Politikea, una aplicación impulsada por dos hermanos gemelos, Juan y Andrés Cardelús, que han convertido sus propias diferencias ideológicas en el punto de partida de un proyecto para acercar la política a las nuevas generaciones.

La herramienta, que funciona como una especie de 'Tinder político' en el que los usuarios valoran propuestas y descubren sus afinidades, supera ya las 30.000 descargas y suma 3.000 usuarios activos mensuales en España. De cara a las elecciones del 29N, esta app permite comparar programas electorales, seguir debates y construir incluso un programa propio con ayuda de la inteligencia artificial.

En la web de 'Informativos Telecinco' hemos hablado con sus creadores sobre cómo surgió la idea, el reto de fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes y la posibilidad de debatir de política sin que las diferencias se conviertan en trincheras.

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Pregunta: Sois hermanos gemelos, pero tenéis ideas políticas bastante diferentes, habéis dicho. ¿En qué momento se os ocurrió que esas diferencias podían convertirse en una aplicación?

Juan: Siempre nos ha gustado debatir de política, y precisamente por pensar diferente, nuestras conversaciones suelen ser entretenidas. Lo que nos llamaba mucho la atención era que hablar de política resultase tan incómodo en otros entornos, incluso entre amigos o familiares. ¿Cómo puede ser que algo que nos afecta a todos sea tan difícil de hablar?

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Andrés: De tanto hablar y debatir entre nosotros, Juan acabó dedicando su trabajo de fin de máster a desarrollar esta idea. Nos parecía que tenía mucho potencial y decidimos proponérsela a un grupo de amigos en 2020, que se animaron a participar. Así fue como empezó Politikea, con la intención de crear un espacio donde cualquiera pudiera descubrir mejor sus propias ideas políticas, compartirlas y conocer otras formas de pensar.

Lo que comenzó como un proyecto entre amigos fue creciendo y profesionalizándose con la incorporación de perfiles especializados en distintas áreas, hasta formar el equipo que hoy está detrás de Politikea.

P.: ¿En qué consiste Politikea? ¿Qué herramientas específicas ofrece la aplicación a los jóvenes para ayudarles a la hora de tomar la decisión de a quién votar?

Juan: Nos gusta explicarlo como "una especie de Tinder de la política". En lugar de deslizar personas, vas valorando propuestas políticas con las que estás a favor o en contra. A medida que participas, tu posición en nuestro espectro ideológico se va actualizando. También puedes publicar tus propias ideas, debatir con otros usuarios y conocer sus posiciones.

Andrés: De cara a las elecciones del 29 de noviembre hemos preparado varias herramientas especialmente útiles. Los usuarios pueden consultar resúmenes de los programas electorales, comparar sus ideas con las propuestas de los partidos mediante un ranking personal de afinidad y participar en directo mientras siguen los debates electorales. También estamos incorporando herramientas para analizar las noticias desde una perspectiva ideológica.

Juan: Lo importante es que cada persona tenga información suficiente para decidir por sí misma. No hace falta ser ningún experto en política para empezar.

Los partidos deberían dedicar más tiempo a escuchar a los jóvenes y menos a intentar convencerlos de lo que deberían pensar cedida

P.: Decís que muchos jóvenes están interesados en la política, pero no se sienten representados. ¿Qué creéis que está fallando en la forma en que los partidos se dirigen a ellos?

Juan: Creemos que muchas veces se trata a los jóvenes como si todos pensaran igual y tuvieran las mismas preocupaciones. Además, se les suele prestar especial atención cuando llegan las elecciones, pero participar en política debería ir mucho más allá de pedirles el voto cada cuatro años.

Andrés: Hay una generación que ha crecido acostumbrada a compartir sus opiniones y participar en conversaciones de todo tipo a través de internet. Es normal que también quiera tener voz en los asuntos que afectan a su futuro. Quizás los partidos deberían dedicar más tiempo a escuchar lo que tienen que decirles y menos a intentar convencerlos de lo que deberían pensar.

P.: Hay alrededor de 1,6 millones de jóvenes que se incorporan al electorado de cara a las próximas generales. ¿Creéis que esta generación llega a las urnas con suficiente información para decidir?

Juan: Información tienen muchísima, probablemente más que ninguna generación anterior. El problema es que entre tanta noticia, opinión, vídeo y mensaje político puede resultar complicado distinguir qué es importante, qué es fiable y qué intereses hay detrás.

Andrés: Además, estar muy informado sobre la actualidad política no significa necesariamente conocer las propuestas de los partidos o tener claro qué defiendes tú mismo. Creemos que ahí hay mucho trabajo por hacer, especialmente para que los jóvenes puedan llegar a sus primeras elecciones con criterio propio y sin sentirse obligados a identificarse con un partido desde el principio.

P.: ¿Habéis detectado diferencias ideológicas importantes entre los jóvenes y los votantes de más edad?

Juan: Todavía no tenemos un análisis suficientemente sólido por edades como para sacar conclusiones de ese tipo. Y preferimos ser prudentes, porque sería muy fácil caer en tópicos sobre cómo piensan los jóvenes o las generaciones mayores.

Lo que sí hemos observado al analizar más de un millón de valoraciones es que existen diferencias importantes según el asunto que se debate. Por ejemplo, Sanidad y Educación suelen generar bastante consenso entre nuestros usuarios, mientras que la inmigración provoca muchas más divisiones. Nos interesa especialmente investigar cómo cambian esas posiciones según la edad a medida que nuestra comunidad vaya creciendo.

Queremos que la gente se encuentre también con ideas que le incomoden, que le hagan dudar o que nunca se habría planteado cedida

P.: ¿Os preocupa que muchos jóvenes formen sus opiniones políticas a través de TikTok, Instagram o vídeos de apenas 30 segundos?

Andrés: Nos preocupa más cómo se consume esa información que el formato en sí. Nosotros también hacemos vídeos cortos para explicar temas de política, historia e ideologías, y creemos que pueden ser una puerta de entrada estupenda para despertar la curiosidad por estos asuntos.

El problema aparece cuando toda la información que recibes viene de las mismas fuentes o confirma constantemente lo que ya pensabas. Los algoritmos de las redes sociales tienden a reforzar nuestros intereses y eso puede hacer que acabemos viendo una parte muy limitada de la realidad.

Juan: Por eso en Politikea mostramos las propuestas de forma aleatoria, independientemente de la ideología del usuario. Queremos que la gente se encuentre también con ideas que le incomoden, que le hagan dudar o que nunca se habría planteado. Creemos que aprender a cuestionar nuestras propias convicciones es una parte fundamental del pensamiento crítico.

P.: ¿Qué ocurre cuando alguien descubre que coincide más con un partido al que nunca votaría que con el que considera suyo?

Andrés: Creemos que puede resultar bastante sorprendente, incluso incómodo al principio. Estamos muy acostumbrados a pensar que nuestras ideas encajan con el partido con el que nos identificamos, pero cuando empezamos a comparar propuestas concretas aparecen muchos matices.

Juan: Y eso nos parece muy sano. Puedes coincidir con un partido en determinadas cuestiones y estar completamente en desacuerdo con otras. Descubrir esas coincidencias también puede ayudarte a entender mejor por qué otras personas se sienten representadas por formaciones diferentes a la tuya. Al final, coincidir con un partido en algunas propuestas no significa que tengas que votarlo.

P.: ¿Os habéis encontrado con usuarios que se hayan llevado una sorpresa desagradable al descubrir su posición ideológica?

Andrés: Sí, muchos usuarios nos han contado que al principio no se sentían identificados con su posición en el espectro ideológico, pero que, con el tiempo, al seguir participando, empezaban a comprenderla mejor, a descubrir matices y a hacerse preguntas que antes no se habían planteado. Eso sí, tenemos que ser prudentes, porque son experiencias anecdóticas y no tenemos datos suficientes para saber hasta qué punto son habituales.

Juan: Pero nos parecen especialmente interesantes porque reflejan lo que buscamos con Politikea. Que cada persona pueda entender mejor su forma de pensar y descubrir que las etiquetas tradicionales de izquierda, derecha o centro muchas veces se quedan cortas para explicar nuestras ideas.

P.: ¿Y cómo evitáis que el algoritmo o las preguntas de la aplicación condicionen las respuestas y terminen orientando ideológicamente al usuario?

Juan: La imparcialidad ideológica es uno de nuestros principios fundamentales y una de las cuestiones a las que más atención prestamos al desarrollar Politikea.

En nuestro caso, partimos de las opiniones de cada persona sobre propuestas políticas concretas. A partir de sus respuestas, vamos construyendo su posición en un espectro ideológico de dos ejes, que tiene en cuenta tanto las cuestiones económicas como las relacionadas con el papel del Estado y las libertades individuales. Además, esa posición va evolucionando conforme el usuario participa, porque entendemos que nuestras ideas pueden cambiar con el tiempo.

Andrés: Somos conscientes de que cualquier modelo que intente interpretar algo tan complejo como la ideología política tiene sus limitaciones. Por eso nos importa que los usuarios puedan contrastar su posición con sus propias respuestas y entender cómo evoluciona. Al final, queremos ofrecerles herramientas para reflexionar sobre sus ideas y cuestionarlas con libertad, sin condicionar sus conclusiones.

P.: Tenéis sondeos de intención de voto en tiempo real. ¿Podéis darnos datos sobre quién va ganando?

Juan: Podemos compartir las tendencias que observamos dentro de nuestra comunidad, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se interpretan. Nuestro sondeo es anónimo y voluntario, y en el último análisis contábamos con 643 respuestas de los últimos 30 días.

Andrés: No es una muestra estadísticamente representativa de España, así que sería poco riguroso utilizarla para predecir quién va a ganar las elecciones. Sin embargo, hemos observado que, a medida que aumenta el número de participantes, los resultados tienden a acercarse a los que publican las principales encuestadoras.

P.: Incorporáis inteligencia artificial para que cada usuario pueda crear su propio programa electoral. ¿En qué consiste esto?

Juan: Es una de las funcionalidades que estamos preparando y que más ilusión nos hace. La idea es que cada persona pueda utilizar las opiniones y propuestas que ha ido expresando en Politikea para elaborar su propio programa electoral con ayuda de la inteligencia artificial.

Andrés: Nos parece un ejercicio muy interesante porque normalmente estamos acostumbrados a leer lo que proponen los partidos y decidir con cuál estamos más de acuerdo. Aquí queremos darle la vuelta y que cada uno pueda plantearse qué haría si tuviera la responsabilidad de gobernar. Creemos que puede ser una forma muy entretenida de profundizar en las propias ideas y entender lo complicado que resulta construir un programa político coherente.

P.: Los dos dejasteis vuestros trabajos en 2024 para dedicaros al proyecto. Y por ahora habéis conseguido más de 30.000 descargas, pero ¿es suficiente para convertir Politikea en un negocio sostenible? ¿Cómo pensáis monetizar la aplicación?

Juan: Las 30.000 descargas son un hito importante para nosotros, sobre todo porque hemos conseguido crecer principalmente de forma orgánica y con muy pocos recursos. Pero somos conscientes de que todavía queda mucho trabajo para convertir Politikea en un negocio sostenible.

Tenemos un modelo con varias fuentes de ingresos. Por un lado, la aplicación es gratuita y contamos con una suscripción voluntaria, Senator, para quienes quieren apoyar el proyecto y acceder a funcionalidades avanzadas.

Andrés: Por otro lado, creemos que hay una gran oportunidad en el análisis agregado de las tendencias de opinión de nuestra comunidad, que puede resultar muy útil para medios de comunicación, consultoras e instituciones. De hecho, ya hemos trabajado en este ámbito con una gran agencia de comunicación. También queremos desarrollar herramientas que permitan a organizaciones y empresas abrir debates públicos con los ciudadanos.

Todas estas oportunidades de negocio tienen que desarrollarse respetando algo que para nosotros es absolutamente fundamental, la privacidad de nuestros usuarios, que siempre estará por encima de cualquier interés comercial.

P.: ¿Qué os gustaría que ocurriera después de las elecciones del 29N? ¿Cómo se consigue que alguien siga interesado en la política cuando ya no hay una campaña electoral de por medio?

Juan: Precisamente este es uno de nuestros mayores objetivos. Las elecciones son una oportunidad fantástica para que mucha gente empiece a interesarse por la política, pero los asuntos que afectan a nuestra vida siguen ahí cuando termina la campaña.

Queremos que Politikea sea un lugar al que vuelvas porque te interesa conocer nuevas ideas, compartir las tuyas, debatir sobre la actualidad o descubrir cómo evoluciona tu forma de pensar. Estamos desarrollando herramientas como 'Descubrimientos', que permite entender mejor tu propio recorrido ideológico a partir de la actividad en la aplicación, porque creemos que conocerse políticamente es un proceso que dura toda la vida.

Andrés: Además, nuestra intención es seguir creciendo fuera de España, empezando por México y Argentina. Nos gustaría construir una comunidad internacional en la que personas de distintos países pudieran compartir sus ideas y aprender unas de otras.

Ningún partido tiene por qué representar todas tus ideas y probablemente nunca encuentres uno con el que estés de acuerdo en todo cedida

P.: Y una última pregunta: si tuvierais que convencer a un joven que está desencantado con la política y piensa que votar no sirve para nada, ¿qué le diríais?

Juan: Le diríamos que entendemos perfectamente esa frustración, especialmente si siente que ningún partido le representa. Pero también le animaríamos a informarse, comparar las distintas propuestas y descubrir qué opciones se acercan más a lo que piensa.

Andrés: Ningún partido tiene por qué representar todas tus ideas y probablemente nunca encuentres uno con el que estés de acuerdo en todo. Lo importante es que puedas tomar una decisión conociendo las alternativas y entendiendo qué consecuencias pueden tener.

Juan: Y, sobre todo, que no pierda el interés por participar en los asuntos que le afectan. La política está presente en muchísimas decisiones de nuestra vida cotidiana y creemos que merece la pena implicarse en ellas.