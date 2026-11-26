"Han metido presión para que la Junta Electoral se tenga que pronunciar", ha criticado la candidata de Podemos

El debate de los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno, el jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas en 'Informativos Telecinco'

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MadridIrene Montero, candidata de Podemos en las elecciones generales del 29N, es una de las ausentes del debate a cuatro que este 26 de noviembre se celebra a partir de las 22:00 horas. En él estarán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau como candidatos respectivamente de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

Al respecto, la representante de Podemos ha criticado no poder estar presente en esa cita, llegando a acusar directamente a PSOE y Frente Amplio de haber presionado a la Junta Electoral.

Irene Montero señala a PSOE y Frente Amplio por su ausencia en el debate a cuatro

"PSOE y el Frente Amplio son los que han querido expulsarnos del debate y los que han metido esa presión para que la Junta Electoral se tenga que pronunciar. Estas elecciones se suponía que iban de freno a la derecha pero resulta que lo que quiere el bloque de Gobierno es a callar a la izquierda", ha asegurado Irene Montero, que de hecho en las últimas horas también ha llegado a manifestar que vendrán "tiempos difíciles si gobierna la derecha", pero también si el PSOE logra tener la Moncloa en coalición con Frente Amplio.

"La transformación de la economía hacia una economía de guerra, el desmantelamiento del estado de bienestar para gastar el dinero en armas... Desgraciadamente, no es solamente una política que vayan a defender el PP y Vox, es una política que están ejecutando ya el PSOE y el Frente Amplio en el Gobierno" ha afirmado también en declaraciones a los medios tras visitar una mesa informativa de su formación en Madrid con motivo de estos comicios.

En esta línea, la candidata de Podemos ha augurado que el debate a cuatro entre los candidatos de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox va a ser una repetición de los anteriores y solo se va a haber dos opciones: el bloque de la derecha o el bloque del Gobierno, que tampoco, a su juicio, van a decir qué van a hacer realmente con la sanidad, pensiones o servicios públicos.

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"La realidad es que, tanto unos como otros, van a cumplir a pies juntillas lo que ha dicho el secretario general de la OTAN", ha alertado la también exministra de Igualdad para insistir en que por eso afirma que "vienen tiempos difíciles" por esa "economía de guerra" que busca "desmantelar el estado del bienestar".

También cree la líder de la formación morada que, en lo que respecta a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se va a ver "una repetición del debate a dos" que tuvo lugar el pasado jueves, porque, según señala, van a estar representadas las fuerzas que representan dos bloques que se presentan como aliados a estos comicios: el conformado por PP y Vox, que asegura que aspiran a "destruirlo todo" y el de PSOE y Frente Amplio, que van juntos en muchas circunscripciones al Senado y que dicen que "la economía va como un cohete" y que como mucho hay que poner un "parchecito".

Frente a ello, ha asegurado que hay mucha gente que en las calles está reclamando las transformaciones y que tienen ganas de huelga. A ellos, ha prometido que Podemos se va a atrever a que bajen los alquileres, el precio de los alimentos y que suban los salarios.