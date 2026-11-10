Jornada laboral, salarios y empleo: las propuestas de los partidos para el 29N

Unos proponen recortar la jornada y subir el salario mínimo; otros, bajar impuestos y cotizaciones y combatir el absentismo.

Qué proponen los partidos sobre impuestos y fiscalidad para las elecciones generales

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El 10 de septiembre de 2025, el Congreso devolvió al Gobierno el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts salieron adelante con 178 votos a favor, entre ellos el de UPN, y 170 en contra. Aquella votación fijó las líneas del debate laboral que vuelve ahora a la campaña. El punto de partida es un mercado de trabajo con 22.779.000 ocupados y 2.495.300 parados, una tasa de paro del 9,87 % en el segundo trimestre de 2026, y un salario mínimo de 1.221 euros al mes en 14 pagas (17.094 euros al año), un 3,1 % más que en 2025.

PP: salario mínimo sin IRPF y control de las bajas

Alberto Núñez Feijóo ha convertido el salario en uno de los doce puntos de su “contrato” con los votantes. Su objetivo declarado es “subir el salario mínimo y también el salario medio”. Ha aclarado su posición tras un lapsus en una entrevista radiofónica, en la que dijo lo contrario. Su compromiso más concreto es fiscal: “todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE”, “por ley y automáticamente”.

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En la fijación de salarios, el PP defiende mantener el diálogo social y vincular las subidas a la productividad, la formación y la FP. El partido ya rechazó en su día reducir la jornada sin rebajar el sueldo, y su vicesecretario de Economía ha defendido elevar el límite de horas extraordinarias. Feijóo ha puesto el foco en el absentismo. Según sus cifras, las bajas diarias han pasado de 450.000 a 1,2 millones, y su coste, de 13.000 a más de 30.000 millones de euros. Propone conectar el INSS con las mutuas, permitir que estas den altas médicas y aplicar a las empresas un modelo de “bonus malus”.

PSOE: 36 horas antes de 2030

El PSOE plantea la continuidad de la política laboral del Gobierno, empezando por la reforma laboral de 2021 y las subidas del salario mínimo. Su propuesta es fijar por ley el salario mínimo en el 60 % del salario medio y llegar a una jornada de 36 horas semanales antes de 2030, un objetivo que el partido ratificó en su congreso federal de noviembre de 2024. Incluye también un Estatuto del Becario para regular las prácticas en empresas.

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Vox: menos cotizaciones y sin reducción por ley

Vox se opone a una reducción general de la jornada por ley. Su receta pasa por abaratar el empleo: reducir los costes laborales y las cotizaciones sociales. En los sueldos, la medida con más efecto en la nómina sería la reforma del IRPF, que dejaría exentos los primeros 22.000 euros de renta y aplicaría un 15 % hasta los 70.000 euros y un 25 % por encima. Para los autónomos propone la “exoneración total de la cuota” cuando ingresen menos del salario mínimo y la “derogación del sistema de cotización por ingresos reales” que se aplica desde 2023.

Frente Amplio: salario por encima del IPC

La coalición que encabeza Sumar no ha presentado aún su programa. A partir de las posiciones de los partidos que la integran, propone “subir el SMI por encima del índice de precios al consumo” y “reordenar el tiempo de trabajo”, aunque sin cifras ni calendario cerrados para esta campaña. El espacio de Sumar ha impulsado la reducción de jornada desde el Ministerio de Trabajo y sigue respaldándola, también sin fechas.

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Podemos: 1.800 euros y 30 horas

Podemos presenta la oferta más ambiciosa en este terreno. Uno de sus cinco ejes electorales es “subir el SMI a 1.800 euros y jornada laboral de 30 horas”. Irene Montero lo planteó así en la presentación de su candidatura, frente a las 40 horas actuales o las 37,5 que defendía el Gobierno. La propuesta forma parte de un discurso más amplio sobre el coste de la vida: “Hay que limitar los precios de todo lo que necesitamos para vivir”, defendió.

Dos modelos frente a frente

Las propuestas dibujan dos bloques. PSOE, Frente Amplio y Podemos coinciden en reducir la jornada por ley y en seguir subiendo el salario mínimo, aunque discrepan en el ritmo y en las cifras: 36 horas en 2030 para los socialistas, 30 horas para Podemos y un compromiso todavía sin concretar en el Frente Amplio. PP y Vox prefieren aumentar el sueldo neto bajando impuestos y cotizaciones, y dejan la jornada a la negociación entre empresas y sindicatos. El PP añade el salario mínimo libre de IRPF y la lucha contra el absentismo como sus dos apuestas más visibles.

El dato que pondrá contexto a todo ello llegará en plena precampaña, con la publicación de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre.