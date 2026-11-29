Claudia Barraso 29 NOV 2026 - 18:33h.

Islas Baleares elige a ocho diputados de los 350 escaños del Congreso de los Diputados

Elecciones generales 2026, en directo

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Como el resto de las comunidades, este 29 de noviembre, las Islas Baleares han sido llamadas a las urnas para decidir quién serán los próximos representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera elegirán a ocho diputados y seis senadores para las Cortes Generales.

El archipiélago balear elige a ocho de los 350 escaños del Congreso de los Diputados siguiendo el mismo funcionamiento electoral que en las anteriores elecciones generales, correspondiente a una única circunscripción electoral. En Baleares, a diferencia de otras comunidades, los votos de las cuatro islas se contabilizan conjuntamente para determinar la representación en la Cámara Baja.

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Para elegir a los seis representantes del Senado sí que existe una diferencia territorial por la que Mallorca elige a tres senadoras, mientras que Menorca, Ibiza y Formentera, eligen uno cada una. En Mallorca se puede marcar a un máximo de dos candidatos, porque el voto es nulo si se señalan “más de dos”. En las islas de un solo escaño, solo se puede marcar a uno. Así, quien gana en Mallorca suele llevarse dos de los tres senadores, y el tercero queda para la segunda fuerza.

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Los resultados electorales en julio de 2023

Hasta este año, el artículo 69.3 de la Constitución agrupaba Ibiza y Formentera en una sola circunscripción. La reforma la impulsó el Parlament balear, que ya lo había intentado sin éxito en tres legislaturas anteriores. El Congreso la aprobó el 26 de marzo de 2026 y el Senado le dio el visto bueno final el 22 de abril, con 258 votos a favor y dos en contra, ambos de Vox. El apoyo del PP llegó después de que el PSOE aceptara mantener en el texto el nombre castellano, “Ibiza”, y no “Eivissa”, como proponía el Parlament.

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En las últimas elecciones generales, las celebradas en julio de 2023, el Partido Popular fue el partido más votado en las Islas Baleares, con tres de los ochos diputados que corresponden al archipiélago. Aunque el PSOE obtuvo también tres escaños, los populares consiguieron mayor número de votos, mientras que Sumar y Vox consiguieron un escaño cada uno, un resultado mejor para estas dos fuerzas con respecto a 2019.

El PP consiguió 178.715 votos, superando al Partido Socialista en 25.517 y ambos consiguieron conjuntamente el 66,4% de los votos para las candidaturas. Aunque el partido Sumar y Vox obtuvieron un escaño cada uno, el partido de izquierdas superó en casi 7.000 votos a los de Santiago Abascal.

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Los candidatos y partidos que se presentan

En las Islas Baleares, los diputados que se presentan a la candidatura de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son: José Vicente Marí Bosó, por el PP; Francina Armengol, por el PSIB-PSOE (Partit dels Socialistes de les Illes Balears); María Isabel Cerezo Sänchez, por Vox; Carme Gomila Domínguez, por AraMés-Front Ampli (AraMés-EU-MS); Daniel Rodríguez Rincón, por Se Acabó la Fiesta (SALF); Selva Lucía Belmaña López, por Frente Obrero y Joan Luna Mateu, por el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

Además, las candidaturas al Senado se distribuyen por circunscripción insulares y en cada una de las islas, los partidos han presentado a diferentes candidatos al Senado: en Mallorca, Sebastià Sagreras Ballester y María Belén Bordils Girona, por el PP; Catalina Cladera Crespí y Francisco José González Paredes por Acord de Progrés per Mallorca y Agustín Gálvez Martínez, por el PCTE.

En Menorca, Joana María Barceló Martí, por Menorca al Senat y Ramón Sintes Villalonga, por el PP. En Ibiza, Juanjo Ferrer Martínez, por Eivissa al Senat y María del Carmen Ferrer Torres, por el PP. Y en Formentera, Neus Massanet Florit, por Formentera al Senat; Lorenzo Córdoba Marí, por Formentera Viva y Vicente Tur Costa, por Sa Unió de Formentera.