Alberto Rosa 29 NOV 2026 - 18:42h.

Las provincias de Alicante, Castellón y Valencia eligen un total de 33 diputados para la Cámara Baja

Elecciones generales 2026, en directo: la participación a las 18:00h es del 68,1%, 15 puntos más que en 2023

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La Comunidad Valenciana afronta este domingo 29 de noviembre una nueva jornada electoral decisiva para la composición del Congreso de los Diputados y del Senado. Las provincias de Alicante, Castellón y Valencia eligen un total de 33 diputados para la Cámara Baja.

En esta convocatoria, Valencia reparte 16 escaños, Alicante elige 12 y Castellón cuenta con cinco representantes. Las candidaturas proclamadas para estos comicios presentan diferentes opciones políticas en las tres provincias.

Los candidatos en la Comunidad Valenciana para las elecciones generales del 29N

Entre las principales formaciones que concurren se encuentran el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox y Compromís: Front Valencià, además de otras candidaturas como Se Acabó la Fiesta, Podemos, Frente Obrero y PACMA, entre otras, dependiendo de la circunscripción. En Valencia, las principales candidaturas al Congreso están encabezadas por Pilar Bernabé, por el PSOE; María José Catalá, por el PP; Ignacio Gil Lázaro, por Vox; y Àgueda Micó, por Compromís: Front Valencià.

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En Alicante, los primeros puestos de las principales formaciones los conforman Antonio Alfonso Francés, por el PSOE; Macarena Montesinos, por el PP; David García Gomis, por Vox; y María Teresa Pérez, por Compromís: Front Valencià. Finalmente, en Castellón, las candidaturas están encabezadas por María Jiménez Román, por el PSOE; Elena Albalat, por el PP; Alberto Teófilo Asarta, por Vox; e Ignasi García Felip, por Compromís: Front Valencià.

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Así fueron los resultados en los comicios de 2023 en la Comunidad Valenciana

En las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada en el conjunto de la autonomía, con el 34,9% del sufragio y 13 diputados. Detrás del PP quedó el PSOE, con el 32,% de los votos y 11 escaños.

Por su parte, Vox obtuvo cinco representantes, con el 15,7% de los votos, mientras que Sumar consiguió cuatro diputados y el 15,2% de los sufragios. La distribución de los 33 escaños valencianos dejó una ventana del bloque de derechas, que sumó 18 representantes frente a los 15 del espacio de izquierdas, tomando como referencia la suma de PP y Vox frente a PSOE y Sumar. La participación ese año alcanzó el 73,6%, con 2.657.815 votos contabilizados.

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Otras formaciones como PACMA (19.377 votos), Frente Obrero (5.578 votos), Recortes O (3.329 votos), Caminando Juntos (2.042 votos), Por un Mundo Más Justo (1.720 votos) y Autónomos (1.428 votos) también concurrieron a las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Cuántos diputados elige la Comunidad Valenciana al Congreso

La Comunidad Valenciana elige un total de 33 diputados al Congreso de los Diputados en estas elecciones generales. El reparto se realiza entre sus tres circunscripciones provinciales: Alicante elige 12 representantes, Valencia cuenta con 16 escaños y Castellón elige cinco diputados. Los resultados de cada provincia determinarán la representación de los partidos valencianos en la Cámara Baja durante la próxima legislatura.

¿Cuántos senadores elige la Comunidad Valenciana?

Además de los diputados del Congreso, los ciudadanos participan en la elección de los representantes del Senado. La Comunidad Valenciana cuenta con cuatro senadores electos por cada provincia, por lo que Alicante, Castellón y Valencia eligen tres circunscripciones con cuatro representantes cada una, un total de 12 senadores por elección directa.