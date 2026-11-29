Ceuta vota en plena crisis migratoria y con la presión permanente de Marruecos sobre la frontera y la aduana

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Más de 65.500 residentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta han sido convocados para decidir sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado en las elecciones generales. Los electores viven en un contexto político y social marcado por la crisis migratoria desencadenada tras el asalto masivo a la frontera registrado el pasado 30 de julio. En las últimas semanas, las principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea ceutí han reclamado medidas extraordinarias al Gobierno central, entre ellas el refuerzo de los cuerpos de seguridad, el despliegue del Ejército, la declaración de la emergencia nacional y el cierre de la frontera con Marruecos.

La cuestión migratoria ha sido el eje durante la campaña electoral de una ciudad que desde hace años reclama una mayor implicación del Estado para hacer frente a su condición de frontera exterior de la Unión Europea. A ello se suma la compleja relación con Marruecos, que mantiene una presión constante sobre Ceuta y Melilla a través de su histórica reivindicación de soberanía sobre ambas ciudades españolas. Las restricciones comerciales y aduaneras han han tenido un notable impacto económico y social en los dos enclaves norteafricanos.

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En este escenario, los ceutíes eligen a un diputado en el Congreso y a dos senadores, como establece la Constitución Española para las ciudades autónomas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el censo electoral de Ceuta para estos comicios nacionales asciende a 65.591 electores, de los que 62.234 residen en España y 3.357 viven en el extranjero. La participación y la movilización del electorado serán determinantes en una circunscripción que reparte un único escaño al Congreso y donde tradicionalmente pequeñas variaciones en el voto pueden cambiar el resultado final.

Seis candidaturas para el Congreso

La Junta Electoral Provincial de Ceuta ha proclamado seis candidaturas para el Congreso de los Diputados.

El Partido Popular presenta como candidato a Rafael Martínez Peñalver Mateos, mientras que el PSOE concurre con Luis Manuel Tovar Gálvez. Por su parte, Vox ha designado a Ana Belén Cifuentes Cánovas como cabeza de lista.

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También concurren Podemos, bajo la denominación “Paz, Casa y Trabajo”, con Ramón Rodríguez Casaubón; Se Acabó la Fiesta, con Carlos José Pavón Fumadó; y Frente Obrero, con Manuel Marcos Vidal Tejada.

La principal novedad respecto a anteriores comicios es la ausencia de una candidatura propia de la coalición Frente Amplio, impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. La plataforma no concurre en Ceuta ni en Melilla para evitar la dispersión del voto de izquierdas, aunque en Ceuta sí está presente Podemos con candidatura propia.

Cuatro candidaturas al Senado

En las elecciones al Senado compiten cuatro listas.

El Partido Popular presenta a Abdelhakim Abdeselam Al-lal y Cristina Díaz Moreno, precisamente los dos senadores que obtuvieron representación en las últimas elecciones generales.

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La coalición Senado de Progreso, integrada por PSOE y Frente Amplio en la mayoría de circunscripciones, concurre con Abdel lah Abdel lah Mustafa y Nesrin Haddad Ahmed.

Por su parte, Vox presenta a Francisco José Ruiz Enríquez y Ana García León, mientras que Podemos concurre con Mariam Ahmed El Asri y Jaume Piñol Salvatierra.

El precedente electoral de 2023

Los resultados de las anteriores elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 reflejan una fuerte polarización entre PP, PSOE y Vox.

En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular obtuvo el único escaño en juego con 12.885 votos, equivalentes al 38,8 % de los sufragios. El PSOE quedó en segunda posición con 11.299 votos y el 34 %, mientras que Vox alcanzó los 7.742 votos, el 23,3 % del total.

Muy por detrás quedaron las restantes candidaturas: Sumar** obtuvo 812 votos (2,4 %), mientras que Frente Obrero y Libres reunieron 52 votos cada uno.

En el Senado, el PP logró un pleno histórico al obtener los dos escaños correspondientes a la ciudad. Cristina Díaz Moreno fue la candidata más votada con 12.194 apoyos, seguida de Abdelhakim Abdeselam Al-lal, que consiguió 11.694 votos. Los aspirantes socialistas quedaron a corta distancia, mientras que Vox consolidó su tercera posición.

Migración, seguridad y economía marcan la campaña

La campaña electoral ha estado marcada por tres grandes cuestiones: la gestión de la presión migratoria, la seguridad fronteriza y el futuro económico de la ciudad.

El reciente repunte de las entradas irregulares ha reforzado las demandas de las instituciones ceutíes para obtener mayores recursos del Estado. Al mismo tiempo, continúa presente la preocupación por las consecuencias económicas derivadas de los años de cierre de la aduana y de las restricciones impuestas por Marruecos en los flujos comerciales y de personas.