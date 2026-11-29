La Constitución recoge que las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta eligen solo un diputado y dos senadores

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En la Ciudad Autónoma de Melilla, un total de 63.968 electores eligen este 29N a los tres cargos que, según la Constitución, le corresponden a esta circunscripción. Se trata de un diputado y de dos senadores. Tradicionalmente, Melilla es un feudo de mayoría absoluta del Partido Popular, algo que, la interrupción de Vox puede condicionar

Según datos de la Junta Electoral Provincial, de los 63.968 electores, 57.089 residen en España y 6.879 en el extranjero. A nivel nacional, las elecciones movilizarán a 38,7 millones de electores, de los que más de 35,9 millones residen en España y cerca de 2,8 millones viven en el extranjero. Además, más de 1,6 millones de ciudadanos podrán participar por primera vez en unas elecciones generales al haber alcanzado la mayoría de edad desde la última cita con las urnas, celebrada en julio de 2023.

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Cinco formaciones se presentan al Congreso

Según las candidaturas proclamadas por el órgano electoral melillense y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, cinco formaciones concurren a las elecciones al Congreso de los Diputados en la ciudad autónoma.

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Por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) será candidato Riduan Moh Abdelkader. El Frente Obrero (FO) presenta a David Vidal Mas, mientras que Se Acabó la Fiesta (SALF) concurre con Susana Morillo Espinosa como cabeza de lista. Vox vuelve a apostar por José Miguel Tasende Souto y el Partido Popular (PP) presenta a Sofía Acedo Reyes.

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En esta ocasión no figura ninguna candidatura propia de la coalición Frente Amplio, impulsada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. La formación tampoco presenta lista al Congreso en Ceuta, una decisión que convierte a las dos ciudades autónomas en una excepción dentro del mapa electoral español.

Tres candidaturas para el Senado

La elección al Senado cuenta con tres candidaturas. La coalición Senado de Progreso, integrada por PSOE, Izquierda Unida y Movimiento Sumar, presenta a Lucía Rubio Cruz y Manuel García Alonso. Vox concurre con Sendy Nanwani Ramchand Ghanshandas y Emilio Buendía Pérez, mientras que el Partido Popular presenta a Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu e Isabel María Moreno Mohamed.

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En las últimas elecciones generales, las celebradas el 23 de julio de 2023, el Partido Popular consiguió el único escaño de Melilla en el Congreso tras obtener 13.369 votos, equivalentes al 49,2 % del respaldo emitido. El PSOE fue la segunda fuerza con 6.892 votos y el 25,4 %, seguido de Vox con 4.345 sufragios y el 16 %. Completaron la relación de candidaturas Coalición por Melilla, Sumar, PACMA, Por un Mundo Más Justo y Recortes Cero.

En el caso del Senado, en 22023, el PP logró los dos escaños correspondientes a la ciudad autónoma. Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu fue el candidato más votado con 13.417 apoyos, seguido por Isabel María Moreno Mohamed, que obtuvo 12.817. Tras ellos se situaron los candidatos del PSOE, Vox, Coalición por Melilla y Sumar.

Comunicaciones, vivienda y relaciones con Marruecos

Más allá de las siglas y de los candidatos, la campaña ha vuelto a girar en torno a algunas reivindicaciones históricas de la ciudad. Entre las principales preocupaciones de los melillenses figura la mejora de las conexiones marítimas y aéreas con la península. Diversos sectores sociales y económicos reclaman una mejora de los contratos de transporte marítimo, así como actuaciones en el aeropuerto que permitan reducir las cancelaciones provocadas por condiciones meteorológicas adversas.

Otro de los asuntos recurrentes es la situación de la frontera con Marruecos y la recuperación de una actividad comercial y de tránsito plenamente normalizada. La cuestión aduanera continúa formando parte del debate político local, al igual que la búsqueda de fórmulas para reforzar la economía de la ciudad en un contexto especialmente condicionado por su ubicación geográfica.

La sanidad, las políticas de vivienda y la atracción de inversiones también ocupan un lugar destacado en la agenda electoral. Entre las demandas planteadas por distintos colectivos figuran medidas para incentivar la llegada de profesionales sanitarios, la construcción de nuevas viviendas y el impulso de proyectos productivos capaces de diversificar la actividad económica.

Asimismo, persiste el debate sobre el futuro encaje de Melilla en el marco aduanero europeo y sobre la conveniencia de profundizar en la relación de la ciudad con las instituciones comunitarias, manteniendo al mismo tiempo las singularidades fiscales y económicas que caracterizan a este territorio.