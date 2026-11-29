Claudia Barraso 29 NOV 2026 - 18:37h.

Los ciudadanos de la Rioja eligen este 29 de noviembre a cuatro candidatos por el Congreso de los 350 escaños

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Todos los ciudadanos de La Rioja han sido llamados a las urnas como el resto del territorio español este 29 de noviembre para decidir quién gobernará durante la próxima candidatura. Los votantes deciden quién son sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado en los próximos años.

Esta cita electoral, tan esperada, permite conocer de nuevo cómo estará distribuida la representación política no solo en La Rioja, sino en todo el país. En esta comunidad autónoma, el sistema electoral constituye una única circunscripción electoral en los comicios generales. El sistema electoral en la Rioja funciona como una única circunscripción, es decir, los votos que se emiten en cualquier municipio de la comunidad se cuentan conjuntamente para repartir los escaños correspondientes.

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En el caso del Congreso de los Diputados, los vecinos de la Rioja tienen que elegir a cuatro diputados de los 350 escaños, en función de los votos obtenidos por cada candidatura. Además, para participar en el reparto es necesario que el candidato obtenga el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

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A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y después los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. A La Rioja le corresponden los dos del mínimo legal y otros dos por población.

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A 1 de enero de 2026, la comunidad tenía 256.551 electores. De ellos, 236.162 residían en La Rioja y 20.389 en el extranjero. Solo Logroño reúne 121.229 electores, casi la mitad del total. Calahorra, la segunda ciudad, suma 17.909, y Arnedo 10.710. Si se reparte ese censo entre los cuatro escaños, toca un diputado por cada 64.000 electores, más o menos.

Sin embargo, el funcionamiento para elegir a los candidatos del Senado es diferente, pero La Rioja también elige a cuatro representantes, pero los ciudadanos pueden seleccionar hasta tres candidatos de los nombres que aparecen en la papeleta, sin importar si pertenecen a una misma candidatura.

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A ellos se suma el senador autonómico que designa el Parlamento de La Rioja. Corresponde uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, y La Rioja no llega a esa cifra, así que se queda en uno.

Los resultados electorales de julio de 2023

A pesar de que en las elecciones de julio de 2023, el Partido Popular y el Partido Socialista se repartieron los escaños correspondientes a la comunidad, con dos cada uno, los populares obtuvieron más votos en la mayoría de los municipios. En total, el partido obtuvo 79.113 votos, mientras que los socialistas, 61.916. Vox fue la tercera fuerza más votada, sin escaños, pero con 16.880 votos y Sumar quedó en cuarta posición con 11.320 votos.

En cuanto a los resultados del Senado, hubo una clara victoria para los del Partido Popular que consiguieron tres representantes, mientras que el PSOE obtuvo uno. Estos resultados forman parte del principal antecedente electoral que miran las formaciones políticas este domingo.

Los candidatos y partidos a las elecciones

En estas elecciones concurren 10 candidaturas al Congreso de los Diputados, entre los que se encuentran: María Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, por el Partido Popular; Elisa Garrido Jiménez, por el Partido Socialista; Ángel Alda Pérez, por Vox; María Aránzazu Carrero Bacigalupe, por Podemos; Alba Díez Arrea, por Frente Amplio; Juan Aparici Jerez, por Se Acabó la Fiesta (SALF); Francisco Martínez Díaz, por Frente obrero, Francisco Castro Portolés, por el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE); María Carmen García Pellejero, por Escaños en Blanco y Rosalía Cortés Rodríguez, por Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA).

En cuanto a las listas del Senado, son abiertas, y los candidatos que aparecen en las papeletas por la rioja son: Javier Merino Martínez, María del Mar San Martín Ibarra y Carlos Yécora Roca, por el PP; Concepción Andreu Rodríguez, Diego Mendiola Garcçia y Lidia Ascacibar Rodríguez, por el Senado de Progreso (PSOE-IU-MS); Luis Emilio Mayoral Corcuera, Jésica Fernández Villoslada y Eduardo Garrido Marzo, por Vox; Juan Miguel Calvo García, Mónica Solana Abad y Victorino Pablo Pascual, por Podemos; María del Carmen Andrés Domínguez, Manuel Sánchez Aguarón y Encarnación Villalba Ale, por Escaños en Blanco y Lucía Antoñanzas Gil, por el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).