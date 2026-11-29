Claudia Barraso 29 NOV 2026 - 18:39h.

Cantabria elige a cinco de los diputados de los 350 escaños del Congreso de los Diputados

Elecciones generales 2026, en directo: la participación a las 18:00h es del 68,1%, 15 puntos más que en 2023

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Este 29 de noviembre, Cantabria se ha visto inmersa, como el resto del territorio español, en unas elecciones generales en la que los ciudadanos han tenido que decidir qué formaciones políticas ocuparán los escaños correspondientes a la comunidad autónoma en las Cortes Generales.

En total, están en juego cinco diputados en el Congreso y cuatro representantes en el Senado, en unos comicios que tienen que medir la evolución del voto cántabro con respecto a las anteriores elecciones. Estos cinco escaños corresponden a una circunscripción electoral que une a todo el territorio de la comunidad autónoma, lo que significa que el resultado de los votos emitidos por los diferentes municipios cántabros se contabiliza conjuntamente para determinar el reparto de los diputados. En total, cinco representantes en el Congreso de los Diputados de los 350 escaños que componen la Cámara Baja.

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A 1 de enero de 2026, Cantabria tenía 517.611 electores. De ellos, 469.521 residían en la comunidad y 48.090 en el extranjero. Solo Santander reúne 162.097 electores, y 26.762 de ellos están inscritos como residentes fuera de España. Torrelavega, la segunda ciudad, suma 42.907.

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En el Senado, esta comunidad autónoma se encarga de elegir a cuatro senadores, como cualquier provincia peninsular. La papeleta permite marcar hasta tres nombres, pero en caso de señalar más candidatos o candidatas el voto se considera nulo. Con ese sistema, la lista más votada suele llevarse tres escaños y la segunda, el cuarto. El Parlamento de Cantabria elige al senador autonómico, que se suma a los cuatro senadores elegidos por los ciudadanos. Esto quiere decir que corresponde uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, y con una población de 597.067 personas, Cantabria se queda en uno. En julio de 2023, el Parlamento celebró un pleno extraordinario para elegir al senador de designación autonómica.

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Los resultados electorales en julio de 2023

En las últimas elecciones generales, en julio de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada en Cantabria, pero el reparto de diputados produjo un empate entre el PP y el PSOE, con dos escaños cada uno. Vox, fue el tercer partido más votado, con 48.788 votos y un escaño, a diferencia de Sumar, que no consiguió ninguno, pero obtuvo 29.270 votos.

A pesar de la ventaja de votos de los populares de casi nueve puntos porcentuales sobre el Partido Socialista, no hubo una mayoría de diputados ya que ambas formaciones consiguieron dos representantes. Además, la participación en las últimas elecciones aumentó aproximadamente cuatro puntos y medio con respecto a las de 2019, lo que indica que en Cantabria se produjo una mayor movilización electoral.

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Con respecto al Senado, los ciudadanos cántabros también votaron a los que han sido sus representantes en el Senado durante estos casi cuatro años. Los candidatos más votados fueron: en primer lugar, Elena Castillo López, del PP, con 149.192 votos, seguida de Severiano Ángel Cuesta Alonso, también del PP y de Juan Carlos García Diego, también de los populares, con 145.487 y 143.804 votos respectivamente.

Los otros tres candidatos más votados, como en el Congreso de los Diputados, fueron miembros que pertenecen al Partido Socialista, Secundino Caso Roiz, Ester Bolado Somavilla y Eugenia Gómez de Diego, con diferencia de casi 30.000 votos en comparación a los del PP.

Los candidatos y partidos que se presentan

Entre los candidatos que se han presentado a las candidaturas al Congreso de los Diputados en Cantabria están: María Isabel Urrutía, por el PP; Susana Herrán Martín, por el PSOE; Emilio Jesús del Vallo Rodríguez, por Vox; Pablo Gómez Ruir, por Podemos; María Carmen Martín García, por Frente Amplio; Raúl Dïaz Roces, por Frente Obrero y Pablo Isidro Gómez, por PCTE.

Por otro lado, en el Senado hay que tener en cuenta una diferencia importante: no todas las formaciones que concurren al Congreso presentan candidatura propia a la Cámara Alta: Gemia Gema Igual Ortiz, Luis Venancio Martínez Abad y María Carmen Bedoya Morton, por el PP; Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, Israel Ruiz Salmón y Paloma Palacio Sánchez, por el PSOE-IU-MS; José Joaquín Bengochea Seco, Victoria Eugenia Rodríguez Varela y José Luis Palacio Bensusan, por Vox; Mercedes González Reguilón, Raúl Gómez Varela y Elsa María Miguel Gutiérrez, por Podemos y Alfredo Ramos Gómez, por PCTE.