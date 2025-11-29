Sara Andrade 29 NOV 2025 - 08:00h.

La experta y escritora islandesa Hrund Gunnsteinsdóttir ha escrito un libro que nos ayuda a conectar con la intuición

Todos tenemos intuición, pero saber utilizarla a menudo no es fácil. Como cualquier facultad, conviene entrenarla y para eso debemos saber cómo hacerlo. En Islandia tienen una palabra que permite conectar con nuestra intuición. Ellos lo llaman "Innsæi", que, además de intuición significa “ver desde dentro”, “mirar hacia dentro” y “el mar interior”. Son tres formas para explicar la capacidad profunda de conocernos, orientarnos y transformarnos desde dentro. Todos tenemos "Innsæi", esa brújula interior que nos ayuda a encontrar nuestro camino, a afinar en nuestras decisiones. Pero, como era de esperar, nuestra intuición a menudo se ve amenazada por el estrés, las dificultades económicas o el ruido mental.

Hrund Gunnsteinsdóttir, asesora internacional, cineasta y líder global el sostenibilidad, ha escrito un libro que nos habla del "Innsæi" y de cómo conectar con él. A través de historias personales, en 'Innsæi, el mar interior. El arte islandés de la intuición que sana, regenera y resetea' (editorial Diana, 2025) descubre científicos, sabidurías ancestrales y ejercicios transformadores para reconectar con nuestra intuición, es decir para tomar decisiones más sabias, cultivar la empatía y dar sentido a nuestra vida cotidiana.

Cómo saber que estamos siguiendo nuestra intuición

La respuesta a esta pregunta es más complicada de lo que parece, aunque Hrund Gunnsteinsdóttir la tiene muy clara: "La intuición es una inteligencia encarnada. Y lo que eso significa es que todo el cuerpo es inteligente, no solo el cerebro o una pequeña parte del cerebro. Por lo tanto, el cerebro está siempre conectado con el resto de nuestro cuerpo. Así que mucha gente describe la sensación de alineación cuando están conectados con su intuición. Es una sensación física. Para mí, es como una paz en el estómago, en contraposición a cuando no sigo mi intuición, que me revuelve el estómago", explica a Informativos Telecinco. En este sentido, ella anima a preguntarnos cómo nos hemos sentido cuando hemos seguido nuestra intuición, en qué parte de nuestro cuerpo. "Hay que empezar a escuchar a nuestro cuerpo", añade.

En el caso de que estemos tomando la decisión adecuada, sentiremos armonía, aunque no sepamos con certeza lo que ocurrirá después. Hay cosas que pueden obstaculizar que sigamos nuestra intuición, esas son dudar o desconfiar de nosotros mismo, el estrés, la presión material o económica, decidir actuar con rapidez en vez de reflexionar, etc. "Desintoxica lo que entra para que puedas vaciar tu pozo y volver a llenarlo con cosas que te nutran y despierten tu creatividad y tu apertura a la vida. En mi libro, lo llamo "proteger el flujo entrante para mejorar el flujo saliente". Cuando tomamos una buena decisión para nuestra vida, lo sentimos físicamente", sugiere esta experta islandesa.

En el libro también habla del nervio vago y de cómo aprender a comprenderlo nos puede ayudar mucho a seguir nuestra intuición. Cuando sentimos estrés, controlar el nervio vago nos puede ser de gran ayuda. El nervio vago tiene una misión definida: la de conectar el cerebro con el resto del cuerpo. Es una superautopista de información, porque es el nervio craneal más largo del cuerpo, ya que nace en el tronco cerebral y conecta el cerebro con órganos vitales como el corazón, los pulmones, el estómago y el intestino.

"Cuando aprendemos técnicas para activarlo, nos ayuda a acceder al sistema nervioso parasimpático, es decir, a regular nuestro sistema nervioso. Y cuando eso ocurre, disfrutamos de una mayor estabilidad emocional, nuestra mente se aclara y es mejor acceder, es más fácil acceder a nuestra intuición sin filtros". Acciones como dormir bien, aprender técnicas de relajación, escuchar música, hacer deporte o alimentarnos de forma saludable son algunos de los hábitos que mejoran el estrés

Pequeños hábitos para entrenar la intuición

Para Hrund Gunnsteinsdóttir hay una serie de hábitos que mejoran nuestra intuición. "Necesitamos calmar nuestro sistema para no estar sobreestimulados por el entorno que nos rodea. Lo podemos hacer practicando la atención plena, meditando, haciendo ejercicio... Es decir, haciendo cosas que nos ayudan a estar en un modo meditativo".

Otro de los trucos que recomienda es escribir un diario. "Recomiendo hacerlo durante unos minutos cada mañana, para sacar algo del ruido de tu cabeza, ponerlo en un papel y crear más espacio en tu mente. Otro tipo de diario es el diario de atención. Es algo así como documentar por escrito a lo que prestas atención". También recomienda dedicarse tiempo y preguntarse "por qué" hacemos determinadas cosas, conocer la respuesta nos dará información sobre si estamos siguiendo o nuestra intuición.