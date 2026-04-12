Cómo conseguir el 'mushin', el estado de calma y paz mental de los verdaderos samuráis en situaciones extremas

Sara Andrade 12 ABR 2026 - 12:30h.

Mushin es el estado mental que, hace siglos, anhelaban conseguir los guerreros samuráis japoneses, cuando combatían con la espada contra sus enemigos

En busca del retiro de yoga perfecto: "Tiene que cumplir con las necesidades que tienes en mente"

Compartir







¿Cómo lograban los antiguos samuráis mantener la calma y actuar con serenidad en situaciones extremas, donde se jugaban la vida? Posiblemente, les ayudaba mucho el 'muchin', un estado de paz y calma mental en un mundo incierto. El autor japonés Keiichi Toyoda, fundador de una empresa japonesa para entrenar la mente y experto en artes marciales, responde a esta pregunta en su nuevo libro 'Mentalidad de samurái' (editoral VR Europa, 2025), una guía sustentada en la filosofía budista y la práctica del zen, pensada para entrenar la concentración, reducir el estrés y tomar decisiones efectivas, sin que la mente se vea alterada por el entorno.

Keiichi Toyoda llegó a contestar esa pregunta mientras practicaba 'battojutsu', el arte de manejar la espada japonesa, y el arte marcial japonés aikido. Profundizó en el estudio de los samuráis, leyó varios libros sobre bushido, lucha con la espada, la ceremonia del té y el zen, y todo ellos le ayudaron a entender cómo lograban estos guerreros mantener una actitud mental serena y afrontar el combate. Así es como descubrió el término 'mushin', una palabra profundamente relacionada con el budismo y el zen y, aunque dice que "la descubrió", no es que fuera algo que escuchara por primera vez. De hecho, los japoneses, utilizan esta palabra para expresar que asumen algo o que se focalizan en un asunto intentando realizarlo lo mejor posible, sin que los pensamientos o las emociones perturben sus mentes.

¿Qué es el 'mushin'?

"En el 'Libro de los cinco anillos', escrito por el gran espadachín Miyamoto Musashi, se dice que en el arte de la guerra, la técnica solo funciona cuando uno se encuentra en estado 'mushin'. Ese estado de mente vacía no significa ausencia total del espíritu; 'mushin' es mantener la calma y la serenidad", explica Keiichi Toyoda en su libro. Al poner la mente en cero evitamos quedar atrapados en contingencias, en nuestros conocimientos y experiencias previas. "Es más bien la mentalidad de enfrentarse a alguien o a algo sin verse atrapado, ya que si eso sucede, nuestra mente se detiene, deja de funcionar, y no podemos avanzar". Por tanto, requiere de una gran concentración en lo que estamos haciendo.

Ahora bien, como dice este maestro en 'muchin' si fuera tan fácil, los japoneses no llevarían más de 100 años intentando llegar a ese estado. Lo que sí que se esfuerza en aclarar es que 'muchin' no tiene mucho con la mentalidad del mindfulness, más extendida en Occidente, y encaminada a reducir el estrés, sino más bien con meditación japonesa zazen que no está enfocada en conseguir logros, sino que no tiene objetivo ninguno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Las personas con mentalidad de crecimiento pueden ver las cosas de manera positiva y manifiestan acciones positivas que conducen a buenos resultados. En la "mentalidad cero", por el contrario, uno no se ve enjaulado por nada; no se siente atrapado por el desafío que debe abordar ni siente presión para obtener resultados positivos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Cómo alcanzar el 'mushin'?

Liberarse la mentalidad del "yo no puedo" y construir tu propia fortaleza mental son algunos de los pilares con los que conseguirás llegar al 'mushin'. "Has probado el yoga, salir a correr, meditación y todo lo que se te ha ocurrido, pero nada parece ayudar. Si ese es el caso, es posible que debas eliminar la causa de tu estrés. No hay una fórmula mágica para resolver los problemas de manera instantánea, así que siéntate, tómatelo con calma y sigue intentándolo", expresa el autor en su libro.

En este sentido, él propone que escojamos un práctica con la que nos sintamos cómodos, en su caso fue el aikido. Esta práctica, al utilizar espada, le permitió concentrarse al máximo en los movimientos. ¿Y que es 'mushin' sino concentración? Hay muchas otras opciones: danzas profesionales, instrumentos musicales, artes marciales, deportes de montaña, deportes acuáticos como el kayak...". ¡La elección es tuya!

"Tu mente está en calma cuando haces los movimientos correctamente, lo que demuestra que estás en un estado de concentración o desapego. Por otro lado, si tus movimientos son torpes, puedes darte cuenta que tu mente está fluctuando, probablemente debido a distracciones, lo que no conducirá a buenos resultados", sugiere Keiichi Toyoda cuya meta, confiesa es ganar fortaleza en su trabajo y mantener su mente lo más estable posible.